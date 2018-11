La Justicia pierde el fiel de la balanza Expertos valoran si la judicatura está cuestionada ante las sentencias de casos tan mediáticos como Bateragune, La Manada o los impuestos de las hipotecas AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 11 noviembre 2018, 17:46

La pérdida de confianza recae como una losa en los tribunales españoles a raíz de las resoluciones más mediáticas en los últimos meses. La Manada, Bateragune, el impuesto hipotecario... todas estas sentencias han generado un debate en la sociedad poniendo en cuestión la fiabilidad que prestan los servicios jurídicos. Pero, ¿es realmente así? DV ha querido pulsar la opinión de cuatro juristas para conocer de primera mano si, efectivamente, la Justicia en mayúsculas está perdiendo credibilidad.

Las Preguntas 1 ¿En qué medida los jueces han perdido credibilidad? ¿Está la Justicia española desacreditada? 2 ¿Qué se puede hacer para que la ciudadanía vuelva a creer en la judicatura? 3 ¿Están los tribunales politizados? ¿Existe la separación de poderes? 4 ¿Están los ciudadanos desprotegidos en virtud del juez que les juzgue?

Joaquín Giménez | Juez emérito del Tribunal Supremo «Hablamos de la misma Justicia que ha metido a Urdangarin en prisión»

1

No se puede generalizar. La Justicia española se desarrolla en todos los niveles por aproximadamente 5.000 jueces. Este debate se ha iniciado por dos resoluciones muy concretas. Primero, por la catastrófica gestión de la sala tercera del Supremo con el tema del cambio jurisprudencial acerca de quién era el sujeto pasivo del pago del impuesto de las hipotecas. Junto a esto, hay otra resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el tema Bateragune, que era una crónica anunciada lo que iba a pasar. ¿Esto es que la Justicia española funciona mal? No. Esto quiere decir que han habido dos causas muy mediáticas e importantes; pero son solo dos resoluciones. Así que, maximalismos los justos.

2

No creo que la ciudadanía haya dejado de creer en la Judicatura, porque es la misma que ha metido al yerno del Rey en la cárcel y que ha metido a la cúpula de las 'tarjetas black' también en prisión. No es todo negro o blanco.

3

Lo que está politizado es el Consejo General del Poder Judicial, que está requiriendo desde hace tiempo una refundación seria. El problema es: ¿quieren los políticos tener realmente un Poder Judicial independiente? ¿Están dispuestos a que el Consejo deje de ser un consejo de padrinos y apadrinados? ¿Están los partido dispuestos a no repartirse los vocales como quien se reparte un trozo de tarta? El Consejo es probablemente la institución más desprestigiada que hay de las instituciones constitucionales. Y es grave que sea así. Ahora bien, claro que hay que caminar hacia una mejor separación de poderes, pero España tiene un sistema jurídico y de garantías totalmente homologable al de los países de nuestro entorno. Hay que ser riguroso y dejarse de frivolidades.

4

No, no, no. La protección que tiene el ciudadano es precisamente la del juez. La independencia judicial es un valor constitucional fundamental, y el garante de esa independencia es el propio juez frente a quien trate un poco de mediatizarle. Y son más peligrosas las presiones de dentro del sistema que de fuera.

Eva Cerón | Letrada de CENDOJ y exdecana de los juzgados de Donostia «Hay que comprometerse a un pacto político para potenciar a la Justicia»

1

La Justicia española actual es la heredera de una tendencia tradicional desde hace muchísimas décadas. El Poder Judicial ha sido el más pobre y abandonado por los responsables de los otros dos poderes: los políticos se han preocupado siempre de que el Poder Judicial no haya dispuesto de los mismos medios que los otros poderes. Obsérvese la tendencia que se ha agudizado en los últimos años: desprestigiar a la Justicia y fomentar la crítica a la actuación judicial, con olvido tendencioso de que por unos casos muy concretos se trata de generalizar a todos los demás.

2

Dotarla de los mismos medios que a los demás poderes del Estado, comprometerse a un pacto político general de todos, absolutamente de todos los partidos políticos para potenciar a la Justicia española.

3

Desde mi experiencia personal, se puede afirmar rotundamente que no. La Justicia española no se encuentra politizada en absoluto. La separación de poderes está consagrada por nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución española hasta abajo. Otra cosa es la conducta que proyectan algunos políticos, siempre partidistas, dando lugar a una imagen distorsionada que no se ajusta a la realidad.

4

Rotundamente no. Una de las más grandes virtudes del sistema español es precisamente que resulta muy garantista. Acerca de esa «parcialidad» según Estrasburgo de la jueza Murillo en Batergune, haré una precisión: una frase más o menos oportuna pronunciada en Sala no hace perder la imparcialidad, independencia y libertad que lleva consigo la Justicia. Resulta aplicable el principio de que a los jueces se les critica por sus obras (providencias, autos y sentencias) y por vía de los recursos oportunos, jamás por los aspectos personales como se trata de realizar en los últimos tiempos.

Iñaki Subijana | Presidente de la Audiencia provincial de Gipuzkoa «Hay que extremar el rigor a la hora de valorar la imparcialidad judicial»

1

Hay un clima de desconfianza social en el sistema judicial y tiene que ver con los valores constitucionales que se han visto comprometidos con algunas decisiones judiciales. En el caso de las hipotecas se creó una situación de incertidumbre y después, a través de un procedimiento inusual, se produjo un cambio de criterio en la interpretación de la ley quizás no suficientemente explicado. En el caso Bateragune lo que se pone en tela de juicio es que un juicio se haya desplegado con todas las garantías por falta de imparcialidad. En el caso de la Manada se cuestiona la calidad del mensaje a la hora de definir qué se entiende como intimidación en la esfera sexual. Hablamos, por tanto, del debilitamiento en términos discursivos de valores tan importantes como la seguridad jurídica, la neutralidad judicial, la tutela judicial efectiva...

2

Trabajar precisamente en el refuerzo de los valores que se han visto comprometidos: extremar el rigor a la hora de valorar la imparcialidad judicial; garantizar que los procedimientos confieran respuesta en un plazo razonable; cuidar que los mensajes que se trasladan en las sentencias sean comprensibles -con independencia de que se compartan o no socialmente-; y preservar que el trato que los jueces y magistrados ofrecen a los ciudadanos sea del máximo respeto.

3

La separación de poderes existe y la jurisdiccional se ejerce sin interferencias políticas. Existe, en su caso, una crítica social a la forma en la que se designan los integrantes de órganos no judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, y de los órganos judiciales del máximo rango institucional, como el Supremo y el Constitucional. Y hay que reconocer que, quizás, el modo en que se ha producido algunas designaciones no haya gozado de los niveles de transparencia y justificación exigibles para neutralizar la sensación de partidismo.

4

No comparto la idea de que los ciudadanos estén desprotegidos. Una cosa es admitir que determinadas actuaciones judiciales se han mostrado alejadas de valores estructurales del modelo constitucional de justicia, y otra, muy distinta, sostener que la actividad jurisdiccional diaria de los jueces y tribunales no esté presidida por una protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Los casos referidos, por importantes que sean, no reflejan el esfuerzo diario de los jueces en la consolidación de un modelo estatal de la justicia al servicio de la tutela de los ciudadanos.

Lurdes Maiztegi | Decana del ICAGI «Venimos constatando con frustración una progresiva pérdida de confianza»

1

Lamentablemente desde la Abogacía venimos constatando con frustración una progresiva pérdida de confianza en el sistema de justicia por parte de la ciudadanía, como consecuencia de su funcionamiento, en la medida que no es capaz de tutelar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos con la calidad, la eficiencia y la rapidez deseada, a lo que sin duda contribuye el dictado de resoluciones judiciales que generan la sensación de inseguridad; y de la idea de apariencia de politización que parece haber calado entre la población.

2

Si conocemos las causas que motivan el cuestionamiento del sistema de justicia, esto es, funcionamiento deficiente y apariencia de politización, lo razonable es analizar cuáles son la causas que han permitido que se llegue a esta situación para buscar soluciones a cada unas de esas causas, bien entendido, que una reforma sólida del sistema de Justicia además de contar con medios económicos, no debe buscar cambios inmediatos y rápidos, sino a medio y largo plazo.

3

La Justicia presenta una apariencia de politización, como resultado del trasvase a la jurisdicción de cuestiones que tienen un componente marcadamente político, lo que ha situado a los tribunales en un terreno que les es impropio y donde se espera una decisión popular que tampoco le es propia. En otras ocasiones, fruto del uso incorrecto de determinados procesos penales con una finalidad distinta de la propia del proceso penal, ha provocado que lo que se debiera resolver en el terreno estrictamente jurídico del tribunal trascienda y se convierta en una cuestión pública, propiciando juicios paralelos que, cuando llega el momento de dictarse la sentencia, ya han calado en la opinión pública.

4

La aparente sensación de arbitrariedad que parece desprenderse de estas interpelaciones debe despejarse significando que la prestación del servicio jurisdiccional se obtiene cuando después de un proceso, los jueces o el tribunal dictan una sentencia; resolución que implica un acto decisorio de apreciación subjetiva de conformidad o disconformidad con la pretensión ejercida por las partes, que además de estar fundamentada en derecho debe estar motivada, es decir, que debe explicar la solución que se da al caso concreto que se juzga, lo que a la postre va a permitir el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, permite la efectividad de los recursos y pone de manifiesto la vinculación del juez a la ley.