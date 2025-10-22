Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La bancada del grupo parlamentario de Junts durante el Gobierno. EFE

Junts da un ultimátum a Sánchez: «Menos hablar de cambio de horario y más de la hora del cambio»

Feijóo intenta abrir brecha en la coalición afeando al presidente que «medio Gobierno pide la dimisión de la ministra de Vivieda» durante la sesión de control de este miércoles

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:40

Cruce de reproches entre Junts y el presidente Pedro Sánchez durante la sesión de Control al Gobierno. La portavoz de los soberanistas, Míriam Nogueras, ha ... dado un ultimátum al Ejecutivo aprovechando la reciente recuperación de eliminar el cambio horario -como el que se va a producir en la madrugada de este domingo- instándole a actúar para paliar «lo que le quita el sueño a muchas personas». «Quizá habría que hablar menos de cambios de horarios y hablar más de la hora del cambio», ha zanjado durante su turno.

