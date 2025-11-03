Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carles Puigdemont, líder de Junts, en una rueda de prensa EP

Junts rechaza los guiños de Zapatero

Los de Puigdemont reiteran que no habrá ninguna reunión más en Suiza ni nuevas negociaciones en el Congreso

Cristian Reino
Paula De las Heras

Cristian Reino y Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:20

Comenta

Una semana después de romper con el PSOE, Junts per Catalunya ha asegurado este lunes que la decisión no tiene vuelta atrás y que ni ... siquiera una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont podría servir para «reconducir» la situación. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha descartado este lunes una futura reconciliación entre socialistas y junteros. También ha asegurado que está «deseando» poder hablar con Puigdemont, pero no en Suiza, sino en Girona, si finalmente consigue regresar tras la aplicación de la ley de amnistía. Junts ha ignorado los guiños del exlíder socialista y ha reiterado que «no negociará» nada nuevo con el PSOE, con el que ya no tiene un acuerdo de investidura.

