Junts impide con su abstención el varapalo del PP al Gobierno con la prórroga de las nucleares

Los aplausos en la bancada del PSOE lo han dicho todo. Después del duro discurso que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pronunció ayer desde ... la tribuna para advertir una vez más a Pedro Sánchez de que ya no dispone de la mayoría suficiente para seguir gobernando, la formación independentista ha impedido con su abstención que hoy prosperara en la Cámara baja una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible para prolongar la vida de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. Una medida que, pese a tildar de jurídicamente inane -porque solo afectaba a tres órdenes ministeriales que no impiden a las empresas solicitar que se modifique el calendario de cierre, como ha ocurrido en el caso de la central extremeña- el Ejecutivo quería evitar a toda costa.

La posición de los posconvergentes es, en realidad, la misma que mantuvieron en el Senado ante el mismo texto, cuando el principal partido de la oposición utilizó su mayoría absoluta para introducirlo en la norma que hoy regresaba al pleno del Congreso para su ratificación definitiva. También en la Cámara alta Junts optó, junto con ERC, por una abstención, pero entonces su voto no era determinante. Ahora, después de que los republicanos y el resto del bloque de investidura, incluida Coalición Canaria, anunciaran que, por sus posibles implicaciones y su significado político, rechazarían la enmienda, sí.

Nogueras que había evitado hasta el último momento aclarar anticipadamente el sentido de su voto, defendió en La Sexta que lo único que ha hecho su partido es ser «coherente», pero advirtió de que el Gobierno haría mal en creer que esto cambia algo. «Nosotros hemos dejado claro que se ha acabado esta relación», insistió. La diputada adujo que su voto no puede ser interpretado en clave de apoyo a la estabilidad, porque «Junts no está para eso» sino como expresión de su postura sobre un asunto complejo.

En privado, fuentes de Junts ironizan con que el Ejecutivo celebre lo ocurrido como una victoria ("es como el entrenador que celebra que no le hayan metido una goleada") e insisten en que su único interés es defender los intereses catalanes. La también vicepresidenta de la formación remarcó que cerca del 60% del suministro eléctrico de Cataluña depende de las nucleares, alegó que por eso mismo existen «muchos» argumentos a favor y en contra de la prórroga nuclear y explicó el porqué de su abstención. «Esta enmienda del PP no resuelve el problema, pero sí que tenemos que poner encima de la mesa que este es un problema y que se tiene que hacer política para tratarlo», defendió.

Fuentes gubernamentales aseguran asumir que los posconvergentes se han movido en una "lógica del contenido". "Han votado conforme a lo que creen que es correcto. No debemos hacer lectura de ruptura o no. Habrá cosas que saquemos adelante y cosas que no", admiten. En todo caso, se muestran optimistas por lo que eso implica respecto a la posibilidad de seguir sacando leyes adelante. En Moncloa, aseguran que se esforzarán por enviar al Congreso textos que "gusten" a sus socios. "Esto nos alegra mucho -dicen en alusión a la votación de hoy- porque la política debería ser así, votar lo que tú crees". Junts, pese a todo, ya ha anticipado su 'no' a la senda de estabilidad presupuetaria, antesala de las Cuentas públicas, y el propio Ejecutivo da por seguro su rechazo a los Presupuestos .