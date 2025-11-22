Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junqueras y Rufián en un acto de ERC el pasado verano. Efe

Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

Junqueras compara la sentencia del 'procés' con la del fiscal general: «El franquismo pervive»

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

El auge de Aliança Catalana ha disparado las alarmas en Junts y ERC, a año y medio de las elecciones municipales, en las que la ... formación islamófoba puede confirmar lo que ya apuntan las encuestas. Se especula con que el CEO (el CIS catalán) podría situar este lunes a los de Sílvia Orriols cerca del 'sorpasso' a postconvergentes y republicanos y estos se han lanzado a tratar de confrontar contra la extrema derecha. También lo hace el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque Aliança Catalana está creciendo en sectores independentistas y no soberanistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  3. 3

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  4. 4 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  9. 9 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  10. 10

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana