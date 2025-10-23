Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras. EP

Junts convoca este lunes a su ejecutiva para decidir sobre el futuro de la legislatura española

Nogueras avisó ayer a Sánchez que ha llegado la «hora del cambio»

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Junts per Catalunya eleva la presión sobre el Gobierno. La formación nacionalista ha convocado a su cúpula a una reunión este lunes en Perpiñán (Francia). ... Sobre la mesa del encuentro, decidir los próximos pasos del futuro de la legislatura española. La convocatoria no es baladí que se celebre en el día en que se cumple el octavo aniversario de la declaración unilateral de independencia. La cita llega tras la última advertencia lanzada ayer por la portavoz del partido, Míriam Nogueras, en el Congreso. Le avisó al presidente del Gobierno de que ha llegado la «hora del cambio». Así no podemos seguir, afirmó horas después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  2. 2 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  8. 8 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  9. 9

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  10. 10 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts convoca este lunes a su ejecutiva para decidir sobre el futuro de la legislatura española

Junts convoca este lunes a su ejecutiva para decidir sobre el futuro de la legislatura española