Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carles Puigdemont, president de la Generalitat, en una rueda de prensa. AFP

Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Los dos precedentes en consultas a la militancia: entre el 55% y el 86% de apoyo interno

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:17

Comenta

Desde las 10 de la mañana de este miércoles, los cerca de 6.500 militantes de Junts están llamados a votar de manera telemática en ... una consulta interna para ratificar o no la decisión de la dirección de romper con Pedro Sánchez. Las urnas estarán abiertas hasta el jueves a las 18 horas. Treinta minutos después, la formación nacionalista anunciará el resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  3. 3 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  4. 4 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 La curiosa ave que ha aparecido en la playa de La Concha de San Sebastián
  9. 9

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez

Junts abre las urnas para ratificar la ruptura con Sánchez