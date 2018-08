«Si junto al lazo amarillo ponen otro rojo, no pasa nada, pero sin violencia» «Es una cuestión de libertad de expresión a la que no damos más bola porque los partidos intentan dar una imagen que no es» A. G. E. Domingo, 26 agosto 2018, 08:23

-¿Ve posible que Puigdemont, como líder de la Crida, fuerce un adelanto electoral antes de que lo condenen?

-Con el tema de la Crida estamos a la expectativa. Pero creo que la Crida es el paraguas de esta unidad social que hacía falta.

-¿Y prevé elecciones anticipadas en España?

-Que hagan lo que crean que tienen que hacer. Si no son capaces de gestionar todo esto y creo que no lo son porque han sido incapaces de sentarse a la mesa y afrontar un conflicto político como el que hay en Cataluña, parece evidente que Sánchez no está preparado para gobernar.

-¿Cree que es un delito quitar los lazos amarillos?

-No. Claro que no. Lo que pasa es que me gusta remarcar que ponerlos no es lo mismo que quitarlos, que ejercer la libertad de expresión no es lo mismo que reprimirla. A mí me parecería correcto que al lado de un lazo amarillo pusieran uno rojo, perfecto, no pasa nada, pero si además de quitarlo algunos lo hacen con la cara tapada, de noche, con objetos peligrosos y a veces ejerciendo la violencia, creo que no podemos ni comparar. Además, que los partidos que dejan impune esta actitud violenta sean los mismos que dicen que no hay convivencia, ya me parece absurdo. Nosotros hasta hoy todo lo hemos hecho de manera pacífica y democrática, y nuestro proyecto lo estamos defendiendo así, mientras parece que la actitud de otros es simplemente destruir nuestro proyecto. Lo que les digo es: presenta tu proyecto, defiéndelo, pero no que tu proyecto sea destrozar el mío y más cuando más de dos millones de personas lo han votado.

-¿Se está complicando la situación con estos símbolos?

-No. Creo que es una cuestión de libertad de expresión. Nosotros no damos más bola a una cuestión que creemos que están utilizando los partidos para intentar dar una imagen que no es.