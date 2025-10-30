Las Juntas de Gipuzkoa celebrarán el próximo 19 de diciembre el pleno para aprobar las Cuentas de 2026 Los grupos junteros podrán presentar enmiendas entre el día 7 y el 28 de noviembre

Mendoza y Agirre han entregado a Ezeizabarrena el proyecto de Presupuestos para 2026.

La Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa que preside Xabier Ezeizabarrena ha aprobado este jueves el calendario para la tramitación del proyecto de Presupuestos ... para 2026, que culminará con el pleno de aprobación el 19 de diciembre. Para empezar, los próximos días 6 y 7 de noviembre los responsables de los departamentos forales comparecerán en la comisión de Hacienda y Finanzas para informar sobre el destino de las partidas y responder a los grupos junteros. El jueves por la mañana será el turno de tres departamentos: Hacienda y Finanzas, diputada general y Sostenibilidad; por la tarde comparecerán los departamentos de Cuidados y Políticas Sociales, Gobernanza y Promoción Económica y Proyectos Estratégicos. Al día siguiente, viernes, acudirán los departamentos de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Equilibrio Territorial Verde, y Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes.

Una vez concluidas las sesiones informativas, el día 7 se abrirá el plazo de enmiendas hasta el 28 de noviembre, para que los grupos junteros presenten sus propuestas de modificación al Proyecto de Presupuestos. El 4 de diciembre la Mesa calificará las enmiendas y convocará el pleno para su debate. De haber enmiendas a la totalidad, habrá una sesión plenaria el 10 de diciembre. Unos días después, el 14 de diciembre la comisión de Hacienda presentará el dictamen de Norma Foral de Presupuestos que se llevará al pleno de aprobación el 19 de diciembre. Tras la presentación del proyecto este jueves en la Diputación Foral, el presidente de las Juntas Generales ha recibido de manos de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la diputada de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre, el Proyecto de Presupuestos para 2026.

