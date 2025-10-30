Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendoza y Agirre han entregado a Ezeizabarrena el proyecto de Presupuestos para 2026.

Las Juntas de Gipuzkoa celebrarán el próximo 19 de diciembre el pleno para aprobar las Cuentas de 2026

Los grupos junteros podrán presentar enmiendas entre el día 7 y el 28 de noviembre

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:28

Comenta

La Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa que preside Xabier Ezeizabarrena ha aprobado este jueves el calendario para la tramitación del proyecto de Presupuestos ... para 2026, que culminará con el pleno de aprobación el 19 de diciembre. Para empezar, los próximos días 6 y 7 de noviembre los responsables de los departamentos forales comparecerán en la comisión de Hacienda y Finanzas para informar sobre el destino de las partidas y responder a los grupos junteros. El jueves por la mañana será el turno de tres departamentos: Hacienda y Finanzas, diputada general y Sostenibilidad; por la tarde comparecerán los departamentos de Cuidados y Políticas Sociales, Gobernanza y Promoción Económica y Proyectos Estratégicos. Al día siguiente, viernes, acudirán los departamentos de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Equilibrio Territorial Verde, y Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes.

