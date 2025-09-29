Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, mueve ficha. El dirigente republicano anunciará mañana en una conferencia en Barcelona su intención de ser candidato a la ... presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

Junqueras no puede aún presentarse a los comicios, pues sigue inhabilitado por la sentencia del 'procés'. Fue indultado del delito de sedición y salió de prisión, pero la pena de inhabilitación por el delito de malversación se mantiene vigente hasta 2031. Está a la espera de que el Tribunal Supremo le aplique la ley de amnistía. La negativa del Alto Tribunal la ha recurrido al Tribunal Constitucional.

Junqueras preside Esquerra desde 2011. En diciembre del año pasado, fue reelegido líder de la formación, tras una dura batalla contra el sector que encabezaba su más estrecha colaboradora durante años, Marta Rovira. ERC quedó partido en dos. Desde el último proceso congresual, el dirigente republicana trata de recoser la formación. Ahora, además, tratará de darle un nuevo impulso, con el anuncio de que se postulará como cabeza de cartel en las próximas elecciones autonómicas, según ha avanzado Catalunya Ràdio. Presiona de paso a Carles Puigdemont, presidente de Junts, que aún no ha desvelado cuáles son sus planes cuando consiga regresar a Cataluña amnistiado.

Junqueras lleva casi tres lustros al frente de Esquerra pero en cambio siente que tiene una asignatura pendiente como candidato a la presidencia de la Generalitat. De hecho, desde 2011, solo ha sido número 1 de ERC en las listas en 2012 y 2017 (en este caso estaba en prisión provisional y no pudo hacer campaña de manera normal). En 2015, CDC y Esquerra concurrieron juntos en Junts pel Sí (Junqueras fue de número 2 tras Mas) y en 2021 y 2024 estaba inhabilitado.

Hace un año, con Pere Aragonès como candidato, ERC obtuvo 20 escaños. Perdió la presidencia de la Generalitat, que había recuperado en 2021 40 años después de la presidencia de Josep Tarradellas. Junqueras dará este martes en la conferencia en Barcelona más claves sobre el futuro del partido: su alianza con los socialistas en el Parlament y el Congreso y la apuesta estratégica para competir contra Junts y el PSC.

Fuentes republicanas señalan que el líder independentista ofrecerá en su alocución una «nueva ambición nacional» para Cataluña. «Cataluña se encuentra hoy en un cruce histórico: debe decidir si sigue fiel a sí misma y determinada a ocupar el lugar que le corresponde sin renunciar a su esencia, o bien si se niega a lo que siempre ha sido», señalan en la formación soberanista. En esta conferencia, Oriol Junqueras presentará un «horizonte de esperanza desde la conciencia del momento actual, con la determinación de construir un futuro mejor para todos», señalan los republicanos.