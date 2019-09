Junqueras carga contra Torra y aboga por un adelanto electoral en Cataluña

La CUP ve agotada la legislatura catalana

El Gobierno catalán ha comenzado esta semana la negociación de los Presupuestos del año que viene. JxCat y ERC no suman la mayoría absoluta, por lo que necesitan un aliado externo. Los comunes no cierran la puerta, el PSC condiciona su apoyo a que Torra renuncie a la vía unilateral, mientras que la CUP aseguró ayer que ve «casi imposible» avalar las cuentas. Los anticapitalistas consideran que la legislatura está «agotada». ERC dijo días atrás que si el Govern no puede aprobar los Presupuestos, tendrá que convocar elecciones.