¿Y si el 'procés' se quedó en conspiración?

Ninguna parte llama a tres testigos clave

Con el comienzo esta semana de la fase testifical del juicio del 'procés' la Fiscalía echará el resto para concretar los delitos de rebelión y malversación. El carácter «coordinado» o «informal» del plan secesionista es uno de los caballos de batalla de aquí al final la vista.

Artur Mas lo resumió en una suerte de citas de cafetería, pero el Ministerio Público considera que en esas reuniones desde 2016 se gestó el proceso contra el orden constitucional que ahora se enjuicia. Para ello tiene como indicio fundamental la documentación incautada en la 'operación Anubis' a Josep Maria Jové, número dos de Junqueras. La mayoría de las personas que participaron en ese «comité estratégico» o están en el banquillo, y han negado la mayor sobre la formalidad de los encuentros, o están procesadas en rebeldía.

Entre los testigos citados está Neus Munté, exconsejera de Presidencia del Govern hasta julio de 2017, que comparecerá mañana y salvo sorpresa mayor no servirá de ayuda a la Fiscalía. Sin embargo, resulta sorprendente que la acusación no haya citado a tres personas que saben latín y que salieron a la luz tras la salida del exconsejero de Empresa Jordi Baiget, que se fue como Munté para no jugarse el patrimonio por decisiones ajenas. Se trata de un hombre de confianza de Mas, David Madí, rico heredero de la empresa Floïd; Xavier Vendrell, de Esquerra; y en el vértice está Oriol Soler, editor de éxito, fundador del 'Ara' y amigo de Julian Assange.