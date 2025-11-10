Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La periodista Maribel Vilaplana a la entrada de los Juzgado de Catarroja para su declaración judicial. EFE

La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración

La instructora descarta abrir una pieza separada por falso testimonio de la periodista al encontrarse la causa en fase de instrucción

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

La jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha descartado indagar si Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president ... de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, mintió en su declaración en calidad de testigo que se produjo hace justo una semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración

La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración