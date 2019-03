La jueza Biurrun sobre su 'no' a Podemos: «Fue una decisión dura, lo pasé muy mal» 34:10 Descarta en su entrevista en Teledonosti que los líderes del procés cometieran rebelión o sedición y niega que la sentencia «esté escrita» J. ARTOLA Sábado, 2 marzo 2019, 08:02

Garbiñe Biurrun habló anoche ante las cámaras de Teledonosti sobre su negativa a convertirse en la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, una opción que la magistrada evaluó «muy seriamente» y que podía haberse materializado en las elecciones autonómicas celebradas en septiembre de 2016. «Era una decisión relevante para mí y también para mi entorno más cercano. Y fue una decisión muy dura, lo pasé muy mal, muy mal», confesó la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco. Tanto como para no desear volver a verse en una tesitura así.

La magistrada guipuzcoana -la mujer situada en estos momentos en la posición más preeminente en el escalafón de la Judicatura en Euskadi- ofreció su visión de la justicia y del compromiso político y social cuando se lleva toga en una entrevista en el programa 'En profundidad' con la subdirectora de DV, Lourdes Pérez. Biurrun no entró en detalles sobre por qué se le hizo tan cuesta arriba rechazar la oferta de Podemos, en un momento en el que su 'fichaje' tenía visos de poder prosperar y en el que las expectativas electorales de la formación morada estaban en su punto más alto. Pero sí dejó claro que la dirección entonces comandada por Nagua Alba no tuvo que esforzarse en «vender nada» porque la jueza consideraba el proyecto «muy ilusionante». Dos años después, la jueza admite que esas expectativas han perdido brillo y asegura que no se arrepiente de la decisión tomada.

Biurrun hizo un repaso a su vocación tardía por la Magistratura y a su militancia en Euskadiko Ezkerra, que le llevó a compartir un mitin iniciático a mediados de los 80 con Juan María Bandrés y Ramón Etxezarreta. Persuadida de que la Judicatura ofrece márgenes para poder expresar opiniones propias, la responsable de la Sala de lo Social consideró que la reacción de las asociaciones profesionales fue en exceso severa ante las manifestaciones ciudadanas por la sentencia contra 'La Manada'. Pero dijo sentir «pavor», en paralelo, ante la posibilidad de que la justicia se deje llevar por la presión de la calle. «Las leyes tienen género, sí, pero es maculino y a veces sin quererlo», resumió, cuestionada por el machismo que rodea aún a su oficio. Con la mirada puesta en el inminente 8 de marzo, Biurrun también se pronunció sobre el juicio a la cúpula del procés catalán en el Supremo. En su opinión, los hechos imputados no se corresponden con el delito de rebelión ni con el de sedición, aunque se mostró menos taxativa con las acusaciones de desobediencia y malversación. «Y no me escuchará que decir que la sentencia está escrita», zanjó.