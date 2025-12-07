El juez de Tolosa cierra el caso del joven herido por un pelotazo de la Ertzaintza

El juzgado de Tolosa ha decidido volver a archivar el caso de Xuhar Pazos, un joven de Villabona que resultó gravemente herido en un ojo ... por un proyectil de foam durante los carnavales de 2024 en la localidad tolosarra, según publica el diario Berria. Su abogado, Aiert Larrarte, explica en el citado medio en euskera que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa ha vuelto a archivar la causa tras escuchar al joven pero sin tomar declaración a quienes elaboraron el informe de la Ertzaintza, ni a agentes municipales ni a testigos. El letrado presentará recurso.

El juzgado de instrucción ha dado varios argumentos para archivar el caso en el auto. Entre otros, explica que durante los carnavales de 2024 hubo algunos disturbios y que la Ertzaintza utilizó adecuadamente el material para protegerse, y que el proyectil de foam impactó en la cabeza de Pazos de rebote. Pero, según Larrarte, el juez de instrucción ha añadido después que hubo una pelea en un bar, y que los disturbios surgieron después de eso, cuando entraron los ertzainas.

El abogado Larrarte se pregunta en Berria: «Ocurrieron algunos disturbios, ¿y a quién hay que pedirle que actúe con responsabilidad? ¿A los jóvenes que están de fiesta, o a los funcionarios públicos armados y entrenados?».