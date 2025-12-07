Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El juez de Tolosa cierra el caso del joven herido por un pelotazo de la Ertzaintza

DV

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

El juzgado de Tolosa ha decidido volver a archivar el caso de Xuhar Pazos, un joven de Villabona que resultó gravemente herido en un ojo ... por un proyectil de foam durante los carnavales de 2024 en la localidad tolosarra, según publica el diario Berria. Su abogado, Aiert Larrarte, explica en el citado medio en euskera que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa ha vuelto a archivar la causa tras escuchar al joven pero sin tomar declaración a quienes elaboraron el informe de la Ertzaintza, ni a agentes municipales ni a testigos. El letrado presentará recurso.

