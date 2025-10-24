Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el pasado mes de junio EFE

El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE

El instructor Leopoldo Puente esperará a las testificales del exgerente y una empleada de Ferraz de la próxima semana

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El juez que instruye el 'caso Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado «en este momento» pedir al PSOE los ingresos y salidas ... de la caja del partido desde 2017 y conocer a qué cargos y/o empleados se les pagó en efectivo, como solicitó la acusación popular ejercida por el Partido Popular.

