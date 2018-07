El juez que rechazó condenar al PP por lucrarse con 'Gürtel' será el ponente del juicio de la 'caja B' Los jueces Ángel Hurtado (en el centro), Julio de Diego y José Ricardo de Prada en el juicio de 'Gürtel'. / Efe Hurtado también se opuso a la testifical de Rajoy y acompañará en el tribunal a Rodríguez Duplá y Riera, que acaba de llegar a la Audiencia MATEO BALÍN Madrid Lunes, 9 julio 2018, 22:52

El magistrado Ángel Hurtado, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, será el miembro del tribunal encargado de escribir la sentencia del juicio de la 'caja B' del Partido Popular, también conocido como los 'papeles de Bárcenas'. Hurtado ya fue presidente y ponente en el órgano encargado de juzgar la pieza principal del 'caso Gürtel', donde el PP ha sido condenado como responsable civil a título lucrativo a pagar 245.000 euros por beneficiarse de las actividades de dos alcaldes madrileños de su formación.

Este magistrado emitió en la sentencia un voto particular discrepante contra la decisión de sus dos compañeros de tribunal de castigar al PP, ya que no veía motivo para ello. Asimismo, se opuso durante la vista oral a la declaración como testigo del expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy. Pero una mayoría del tribunal compuesto por los jueces Julio de Diego y José Ricardo de Prada tumbaron la propuesta de Ángel Hurtado.

Estos mismos jueces, a la hora de redactar en la sentencia la parte discrepante con Hurtado, fueron quienes hicieron una mención explícita a la falta de credibilidad de la testifical de Rajoy, entre otros comparecientes. Señalaron que no dijo la verdad para no admitir que recibió dinero negro, ya que de haberlo hecho habría sido admitir «la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública». Unos pagos, explicó la resolución, que ya no sería delito porque están prescritos, pero que «pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social», al tiempo que también sería admitir la existencia de una «caja B» del PP.

Esta mención de la sentencia fue el acicate sobre el que la oposición acabaría construyendo la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy. Así lo reconocieron las diversas fuerzas políticas parlamentarias que unieron sus fuerzas para cambiar el Ejecutivo central y poner fin a la carrera política del dirigente gallego.

«Normas de reparto»

Pues bien, esta composición del tribunal se parecerá muy poco al que se formará para juzgar la causa de la 'caja B' del PP nacional. No estarán ni De Diego ni De Prada y solo sobrevive Hurtado, que será el responsable de escribir la nueva sentencia (es previsible que tampoco vea responsabilidad civil de la formación conservadora en las anotaciones opacas del extesorero Luis Bárcenas).

Junto al magistrado la sala estará compuesta por María José Rodríguez Duplá (presidenta) y María Riera, la sustituta temporal de la plaza dejada por De Prada, que se encuentra destinado en el Tribunal Penal Internacional. Riera se incorporó hace pocos días procedente de la Audiencia Provincial de Madrid.

La decisión se conoció ayer después de que el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal rechazara los recursos de súplica presentados por varias acusaciones populares, entre ellas IU, PSOE y Adade, contra la composición del órgano. Pero la sala defendió que estos jueces fueron «correctamente designados» de acuerdo a las «normas de reparto».

El 'caso Bárcenas' fue elevado a la Sala Penal hace tres años para enjuiciar, en relación con la reforma de la sede del PP en la calle de Génova, al extesorero, al exgerente del partido Cristóbal Páez y a los encargados del estudio de arquitectura que realizó el proyecto. En esta pieza el PP también está acusado como partícipe a título lucrativo por el pago parcial en negro de los 888.000 euros que costó la reforma, por lo que ha tenido que prestar una fianza de 1,2 millones. El juez instructor José De la Mata, a petición de las acusaciones, acordó reabrir esta pieza y seguir investigando tras las revelaciones de Correa en el juicio de 'Gürtel'.