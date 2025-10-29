El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo

Apenas 24 horas después de que el PSOE entregara al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, nueva documentación contable sobre las liquidaciones en metálico de pagos de representación entre 2017 y 2024 ... , este miércoles comparecen como testigos ante el instructor el exgerente del partido Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización socialista Celia Rodríguez. La persona que, según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, era la encargada de entregar los sobres de dinero al exministro y su exasesor en Transportes, Koldo García, por los gastos personales.

Puente les citó tras recibir un informe de la UCO en el que Koldo gestionaría una suerte de caja propia para pagos ordinarios del aún diputado. En concreto, la policía judicial desveló entregas en sobres a ambos, algunos de los cuales estarían justificados como reembolsos por gastos pero otros no, sobre todos aquellos relativos a las menciones que hacen los investigados en las conversaciones intervenidas.

En este sentido, el magistrado recordó que la UCO apuntó a «la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor de Ábalos o Koldo, que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos».

Así, subrayó que, en algunos casos, las comunicaciones analizadas por la UCO «permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos» facilitadas por el PSOE; pero en otros «no se ha podido confirmar dicha correspondencia», quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por los socialistas.

Con todo, Puente consideró necesario citar como testigos a Moreno y Rodríguez para «procurar el esclarecimiento de dichos extremos», sobre todo teniendo en cuenta que Ábalos y Koldo optaron por guardar silencio en sus últimas comparecencias ante el Supremo, del pasado 15 y 16 de octubre, «sin que, en consecuencia, aportaran al respecto información alguna».

La única caja que existe

El PP, que lidera las acusaciones populares unificadas en este caso, pidió al instructor que, antes de estas declaraciones, reclamara al PSOE que entregara todos los movimientos de caja desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y «no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos», especificando las salidas, los conceptos y los perceptores «de todo el dinero que llegó a la caja» desde ese año.

Los populares también instaban a requerir al PSOE su «normativa en vigor para el reembolso de gastos desde 2017 y todas sus modificaciones posteriores, si las hubiere», así como su «política de conservación de documentación contable y financiera». La acusación popular alegó que para aprovechar realmente las testificales de Moreno y Rodríguez se debía contar antes con esos datos, pero el magistrado lo denegó en este momento. «Sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones, a cuya vista se acordará lo procedente», avisó.

Sin embargo, en víspera de estas declaraciones el PSOE ha entregado al Supremo documentos que asegura que exponen «una relación de todos los pagos abonados en metálico por caja como liquidación de gastos en los que incurrió el equipo de (la Secretaría de) Organización» y que, como tales, «aparecen anotados en la contabilidad oficial del partido -la única que existe-, debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas».

19.638 euros a Ábalos

Dicha documentación revela que entre 2017 y 2024 el PSOE retiró casi un millón de euros (940.388 euros) de su cuenta bancaria para destinarlo a la caja del partido para pagos en metálico. Los socialistas explican en su escrito que el desfase detectado por la UCO entre los pagos en metálico a Ábalos y Koldo que pudo justificar con la primera información entregada al Supremo y los que, de las conversaciones incautadas, se deduce que realmente recibieron, podría deberse a que el partido los contabilizara en los gastos generales del equipo de la Secretaría de Organización, y no individualmente al exministro y al exasesor.

En todo caso, sobre esto el PSOE puntualiza en su escrito que es «posible» que esos gastos imputables a la Secretaría de Organización los gestionara también el propio Koldo. El citado informe de la UCO refleja que, «de acuerdo con la información aportada por el PSOE, entre los años 2017 y 2021, Ábalos percibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia bancaria como en efectivo». En concreto, alude a «un resumen mensual de los pagos realizados por caja, por un importe de 19.638,97» euros.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre Koldo y su entonces mujer, Patricia Úriz, se «ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE, en la calle Ferraz». Algunas liquidaciones coinciden con la documentación remitida por el partido. Sin embargo, la UCO ha encontrado otros «mensajes que apuntan a entregas de dinero en efectivo a Ábalos para las que no se ha encontrado respaldo documental en la información aportada por el citado partido».

Como ejemplo, alude a otro del 7 de febrero de 2019 en el que Celia Rodríguez preguntó a Koldo si tenía previsto acudir a «Ferraz», «ya que quedaba pendiente entregar el importe correspondiente a un hotel en Valencia». «Hola Koldo.... al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón», le dijo. «Voy para Ferraz a recoger el sobre en coche y luego me llevan a casa», escribió Úriz a su pareja.