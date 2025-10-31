Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carmen Pano tras declarar el pasado 25 de febrero en el Supremo Efe

El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

Entre la información que el Supremo remite a la Audiencia Nacional está la declaración de la empresaria Pano que aseguró haber llevado 90.000 euros a la sede socialista

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Además de instar a la Audiencia Nacional a abrir una pieza para indagar si el supuesto descontrol en la caja central de Ferraz pudo coadyuvar ... a que personajes como José Luis Ábalos o Koldo García cometieran delitos como los de «blanqueo, el juez del Supremo Leopoldo Puente también insta a su colega de la calle Génova Ismael Moreno a que «investigue» en qué hay de cierto en las declaraciones ante el alto tribunal de Carmen Pano, cuya testifical envió a la Audiencia Nacional este viernes. En esas manifestaciones -que la empresaria ha reiterado ante el juez del 'caso hidrocarburos' Santiago Pedraz y ante la comisión del Senado- se apuntaría a una supuesta financiación irregular del PSOE:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en los incidentes de Pamplona por la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  8. 8 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  9. 9 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»
  10. 10

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz