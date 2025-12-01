El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

La diligencia es «relevante» para la causa y no es para menos. El juez instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo ... Puente, no quiere esperar más tiempo y ha citado para el próximo jueves 11 de diciembre a los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Santos Cerdán. El magistrado quiere aclarar las «discrepancias» existentes entre ambos en sus informes sobre la autenticidad de los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024. Unas grabaciones que se han convertido en el indicio más potente del procedimiento hasta la fecha y que, por ejemplo, supusieron el ingreso en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE en junio pasado. Una reclusión que concluyó a mediados de noviembre.

En una resolución conocida este lunes, el instructor quiere contradecir las conclusiones técnicas ofrecidas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (Secrim) en julio pasado y las presentadas la pasada semana por la defensa de Cerdán. En concreto, por los peritos Javier Martín y Hernán López, «en cuyo contenido viene a ponerse en cuestión la metodología y las conclusiones que se reflejan en los informes» aportados por los agentes del instituto armado.

El instructor quiere escuchar en un margen de dos horas a los cuatro especialistas del Secrim que avalaron la autenticidad de los audios de Koldo, «al efecto de explicar, aclarar o complementar sus explicaciones», y a las 12:00 de la mañana a los citados Martín y López, del Laboratorio Pericial Forense, para rebatir los argumentos de los integrantes del departamento de ingeniería digital de la Guardia Civil.

Fundamenta el juez Puente en la necesidad y urgencia de conocer si los audios «fueron grabados directamente en los terminales en los que se hallaron o si pudieron proceder de otros archivos de audio después grabados en aquéllos, así como si dichos archivos de audio resultan auténticos, en el sentido de que pueda descartarse, en términos de razonabilidad, que hayan podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición».