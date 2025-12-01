Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Koldo García en la comisión de investigación del Senado. EP

El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

Convoca el 11 de diciembre en el Supremo a los especialistas de la Guardia Civil y a los dos autores del informe de Cerdán ante las «discrepancias» existentes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

La diligencia es «relevante» para la causa y no es para menos. El juez instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo ... Puente, no quiere esperar más tiempo y ha citado para el próximo jueves 11 de diciembre a los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Santos Cerdán. El magistrado quiere aclarar las «discrepancias» existentes entre ambos en sus informes sobre la autenticidad de los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024. Unas grabaciones que se han convertido en el indicio más potente del procedimiento hasta la fecha y que, por ejemplo, supusieron el ingreso en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE en junio pasado. Una reclusión que concluyó a mediados de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  2. 2

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  4. 4 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  5. 5 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  6. 6

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  7. 7 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  8. 8 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  9. 9 Rescatan a un montañero de Oiartzun que se había perdido en el Pirineo
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados