Barco integrante de la Flotilla de Gaza. AFP

Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla

El magistrado Antonio Piña, con el informe favorable de la Fiscalía, considera que la denuncia de un ciudadano español detenido y deportado por Israel no es competencia del tribunal

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:32

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios ... altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje «violento» en aguas internacionales y sin orden judicial de la embarcación Madleen. Un navío integrado en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio a más de 100 millas de la costa, una semana después de partir de Catania (Italia) con una docena de tripulantes a bordo.

