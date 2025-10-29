Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey Juan Carlos I en una visita a España en 2024. Archivo

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

En el libro, que se hará público el 5 de noviembre coincidiendo con su estancia en Sanxenxo, el rey emérito habla como nunca del distanciamiento con su hijo y su deseo de cerrar su etapa en Abu Dhabi

C. P. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10

Comenta

En plena polémica por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I, aterrizará este jueves por la noche en Vitoria para someterse a una revisión ... médica antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según ha avanzado El Mundo. Está previsto que el próximo 5 de noviembre, el mismo día que 'Reconciliación' se hará público en Francia, el rey emérito desembarque en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  4. 4 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  6. 6 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  7. 7

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  9. 9 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  10. 10

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias