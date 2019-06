Francia deja en libertad a Josu Ternera bajo control judicial Josu Ternera', momentos antes de su detención. / El histórico líder de ETA comparecía hoy ante el Tribunal de Apelación de la capital francesa por unos hechos que le valieron una condena en rebeldía por pertenencia al grupo terrorista EFE Miércoles, 19 junio 2019, 13:06

El histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, ha quedado este miércoles en libertad bajo control judicial por decisión del Tribunal de Apelación de París. El histórico etarra comparecía este miércoles por unos hechos que ya le valieron una condena en rebeldía a siete años por pertenencia a la organización terrorista y que él recurrió una vez arrestado el pasado mayo.

El etarra, de 68 años, ha llegado a la audiencia a las 10.35 locales (8.35 GMT), vestido con vaqueros, camisa blanca y una cazadora negra. Está delgado, y lleva barba con abundantes canas. Cuando la presidenta le ha interrogado, ha dado sus nombres y apellidos, su lugar de nacimiento y, a la pregunta sobre su nacionalidad, ha respondido «forzosamente español».

El de este miércoles es el proceso por el sumario que el 1 de diciembre de 2010 condujo a su condena en ausencia a siete años de cárcel por pertenencia a ETA, y en concreto por su papel como dirigente de la organización terrorista. Fue sentenciado entonces junto a su hijo Egoitz, al que el Tribunal de Apelación de París -la Fiscalía había recurrido la decisión en primer instancia- impuso cuatro años de cárcel, una pena anulada más tarde. Egoitz, presente en el tribunal al igual que su hermana Irati, tiene pendiente tres sumarios por su pertenencia a ETA.

Se trata del primero de los dos juicios previstos contra Urrutikoetxea padre en París este mes de junio, ya que el día 28 se sentará de nuevo en el banquillo del Tribunal Correccional porque también ha recurrido una segunda condena que la justicia francesa había dictado contra él en rebeldía, cuando estaba en la clandestinidad. Entonces por los hechos que el 1 de junio de 2017 llevaron a ese mismo tribunal a dictar una condena de ocho años de cárcel por su papel como miembro del aparato político de la banda entre 2011 y 2013, que incluye, sobre todo, el periodo en que estuvo en Noruega hasta ser expulsado por ese país.

Josu Ternera había acudido a Noruega junto a otros dos destacados miembros de esa estructura, Iratxe Sorzábal y David Pla, para intentar abrir una negociación con el Gobierno español, que la rechazó. Sorzábal y Pla, arrestados en septiembre de 2015, fueron condenados el pasado mes de febrero en París a siete y cinco años, respectivamente, en un sumario que también incluía su implicación el episodio de Noruega. El segundo está en libertad en Francia desde el 18 de abril.

'Josu Ternera' fue detenido el pasado 16 de mayo en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, e ingresó en la cárcel al día siguiente en París, lo que puso fin a un largo periodo en la clandestinidad que había comenzado en 2002. Además de los procedimientos en Francia, la Audiencia Nacional de Madrid ha solicitado a Francia su entrega para ser enjuiciado por el atentado de 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron once personas, entre ellas seis menores. Esa demanda será abordada por la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, aunque todavía no se conoce en qué fecha. Sus abogados aún no han recibido ninguna notificación.

Urrutikoetxea fue sentenciado una primera vez en Francia a diez años de cárcel tras su arresto en Bayona en enero de 1989. Cuando cumplió esa pena, fue entregado en 1996 a España, donde fue elegido parlamentario vasco en 1998 en las listas de Euskal Herritarrok, quedó en libertad en 2000 y dos años más tarde pasó a la clandestinidad, hasta el 16 de mayo pasado.