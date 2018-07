Josu Erkoreka: «Es inédito que unpresidente se abra atratar una treintena de transferencias. Hay que aprovechar la ocasión» Josu Erkoreka gesticula en su despacho en un momento de la entrevista. / MANU CECILIO Portavoz del Gobierno Vasco «No se puede decir que las bases del nuevo estatus aprobadas estén ayunas de encaje constitucional» MIGUEL VILLAMERIEL VITORIA. Domingo, 8 julio 2018, 08:44

Josu Erkoreka (Bermeo, 1960) mantiene varias vías de comunicación abiertas con el Gobierno de Sánchez para encauzar antes de que acabe julio cuestiones pendientes como las transferencias, el recurso contra la ley de abusos policiales o la subida salarial a los funcionarios. Por el momento, ha encontrado una disposición «inmejorable» en el Ejecutivo central y llama a aprovechar esta oportunidad «inédita» después de años de «cerrazón» del gabinete de Rajoy. El portavoz del Gobierno Vasco también trata de salvaguardar la paz dentro del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE después de que las bases del nuevo estatus, acordadas entre jeltzales y EH Bildu, hayan tensado la relación entre ambos socios.

-La ponencia de autogobierno cerró el viernes las bases del nuevo estatus con un acuerdo global entre PNV y EH Bildu que solo ha contado con la incorporación de Elkarrekin Podemos en el capítulo de derechos. ¿Le parece un acuerdo lo suficientemente transversal?

-Estamos en una fase en la que todavía es prematuro hacer valoraciones sobre el contenido de lo pactado, porque se trata de acuerdos iniciales. El hecho de que Elkarrekin Podemos se haya incorporado a alguno de los puntos significa que se está operando con una vocación de ensanchar los acuerdos. Estamos en el momento de la confrontación de puntos de vista. Los pactos que se han producido hasta ahora son instrumentales, los que se dan en el camino.

-¿Al Gobierno Vasco le habría gustado un mayor consenso?

-El Gobierno Vasco ha mostrado un respeto absoluto por los trabajos de la ponencia desde su inicio, dejando el debate a los grupos parlamentarios. En el acuerdo de coalición de PNV y PSE se recoge que los trabajos de la ponencia busquen el mayor consenso. Esa es la guía que tiene el Gobierno y la que le gustaría que guiara también al Parlamento, pero aún estamos en una fase inicial. Ahora un grupo de expertos deberá redactar un texto articulado y después la ponencia volverá a debatir y buscar nuevos acuerdos.

-¿Lo ocurrido hasta ahora lo encuadraría en esa vía de consenso?

-Se han dado acuerdos entre dos formaciones políticas y, en algunos puntos, hasta tres. Está en el camino.

-¿Algunas cuestiones que se han incluido en las bases pueden rebasar el actual marco legal?

-En los grupos que han presentado aportaciones he apreciado un esfuerzo para buscar encaje constitucional a sus propuestas. Se puede compartir o no la lectura de que la Constitución deja un amplio margen en el ámbito de los derechos históricos, pero desde luego no se puede decir que las propuestas estén ayunas de enganche constitucional. Incluso la izquierda abertzale se ha sumado a ese ejercicio, en un terreno en el que no se había movido nunca.

-¿Puede ser que EH Bildu haya asumido muchas reivindicaciones del PNV, como el modelo confederal o la consulta habilitante, para marcarle y evitar que dé pasos atrás?

-Bueno, eso serían estrategias legítimas en la fase actual. Tampoco en el debate han salido cuestiones sorprendentes o imprevistas.

-¿Cabe la opción de que las bases aprobadas recojan unas posturas de máximos que luego se modularían?

-Un proceso de negociación con el propósito de alcanzar un acuerdo lo más integrador posible al final del camino necesariamente tiene que pasar por unas fases de confrontación y de juego entre la discrepancia y el acuerdo. Estamos en esa fase.

-Si el Parlamento sacara adelante un nuevo estatus inspirado en estas bases, ¿cree que sería aprobado posteriormente por las Cortes?

-No puedo hacer un pronóstico sobre lo que serán las Cortes del futuro. Las actuales son muy diferentes de las que yo conocí hasta hace seis años, se han producido cambios que entonces eran imprevisibles, por lo que no sé ni cómo terminará esta propuesta de reforma, ni qué composición tendrá el Congreso al llegar allí.

-¿Prevé que el nuevo estatus pueda ser aprobado por el Parlamento en lo que queda de legislatura?

-No quiero hacer una predicción temporal que pueda condicionar la labor del Parlamento, pero lo ideal sería que esta legislatura concluyera con un acuerdo lo más amplio posible en el Parlamento Vasco para formular una propuesta que pudiera ser ratificada la siguiente legislatura y ser tramitada en las Cortes. No veo sencillo que se pueda realizar todo ese proceso en lo que queda de legislatura vasca, no daría tiempo.

-¿Las diferencias de PNV y PSE en la ponencia han abierto alguna brecha en el Gobierno de coalición?

-Era previsible que pudiera haber diferencias, y por eso el acuerdo de coalición concede absoluta libertad a ambos partidos en autogobierno. Todo lo que tiene que ver con la acción de gobierno se está llevando a cabo con arreglo a lo previsto. El pacto de coalición está funcionando satisfactoriamente y el funcionamiento del Gobierno en absoluto se está viendo resentido por las discrepancias.

-¿Este asunto puede ser una falla en lo que queda de legislatura?

-Confío en que el compromiso y lealtad con la que ha operado el Gobierno en los dos últimos años se mantenga hasta el final de la legislatura.

Nuevos contactos

-Algunas pretensiones del PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno, como impulsar una Seguridad Social propia, ¿podrían enturbiar la próxima negociación de las transferencias pendientes?

-No deberían. Lo que tenemos que gestionar ahora en la comisión mixta de transferencias es la aplicación del Estatuto de Gernika, que en el punto de la Seguridad Social habla de la gestión del régimen económico. Una regulación que no cuestiona la unidad del sistema. Sería rechazable que alguien condicionara el cumplimiento del actual Estatuto a razones de conveniencia política. Es decir, como luego igual me pides más competencias, me niego a cumplir las que ya recoge la ley.

-¿En los últimos días ha mantenido algún contacto con el Gobierno central para iniciar la negociación de las transferencias?

-Estamos manteniendo un contacto permanente y fluido. En los últimos días he hablado con el secretario de Estado de Política Territorial y hemos coincidido en la voluntad de constituir cuanto antes el grupo de trabajo bilateral e hincar el diente a las transferencias. En pocos días empezaremos a reunirnos y espero que se produzcan resultados tangibles.

-¿Podrían darse este mismo mes?

-Me gustaría lanzar alguna noticia positiva antes de que acabe julio.

-Tienen previsto empezar por las dos líneas ferroviarias sobre las que hay una sentencia favorable del TC. ¿Por qué traspasos podrían seguir?

-Las líneas de ferrocarril serán el primer punto que trataremos, y así lo apalabré con la ministra Batet. También hemos trasladado al Gobierno que, después de las líneas de ferrocarril, nuestra voluntad es empezar a analizar la transferencia de las autopistas AP1 y AP68. Será difícil que estos traspasos se materialicen en julio, pero si algo es posible en julio no lo dejaremos para septiembre.

-El presidente Sánchez cifró en una treintena las transferencias que se podrían abordar en el corto y medio plazo. ¿Le sorprendió?

-Es inédito, no recuerdo que ningún presidente del Gobierno haya hecho una declaración tan clara en relación a la reivindicación de las transferencias pendientes. Habrá que ver a cuáles se refiere, porque el informe del Gobierno Vasco cifra en 37 las transferencias pendientes y no sabemos qué siete excluye Sánchez de esa treintena, pero el hecho de que el Gobierno central convenga con nosotros en que por lo menos hay 30 en las que se podrían alcanzar acuerdos significa que hay trabajo por delante y no conviene demorarlo. Hasta ahora se nos negaba el pan y la sal, por lo que el cambio es importante.

-¿Las relaciones con el nuevo Gobierno han empezado con buen pie?

-Sin duda alguna, la primera impresión es excelente y la predisposición que hemos encontrado en nuestros interlocutores para abordar cuestiones pendientes ha sido inmejorable.

-El nuevo Gobierno se ha prodigado en buenas palabras, pero ¿será más complicado que se concreten en hechos?

-Los hechos siempre son más difíciles, pero hasta el momento hemos encontrado una actitud constructiva y un compromiso real de empezar a abordar las materias de interés común inmediatamente. Es una ocasión que hay que aprovechar.

-Las dos prioridades del Gobierno Vasco, prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social, ¿pueden ser más complicadas de materializar a corto plazo?

-Ambas materias siguen siendo prioritarias para nuestro Gobierno y discrepo sobre que puedan entrañar dificultades. En el caso del régimen económico de la Seguridad Social, sería la primera vez que se traspasa a una comunidad autónoma, lo que podría provocar una dificultad técnica, pero también puede ser un acicate para trabajarla sin demora. En el caso de los centros penitenciarios, dificultad técnica no existe, porque ya está transferida a Cataluña. No acabo de ver qué dificultad se puede invocar para retrasarla.

-¿Quizá alguna dificultad política en lo referente a los presos de ETA?

-Si alguna dificultad pudiera tener el Gobierno central respecto a los presos de ETA tendría que ver con el acercamiento, pero no parece que exista, por la voluntad que han expresado. Si en la cuestión del acercamiento no hay problemas, el cumplimiento del Estatuto para hacer efectiva la transferencia de las cárceles no debería ser ningún problema.

-¿Espera que el acercamiento de presos se concrete pronto?

-Tampoco veo motivos para demorar esta cuestión, debería realizarse lo antes posible.

-¿Ve opciones de que este mes se encauce el recurso contra la ley de víctimas policiales?

-Estamos intentando que el actual Gobierno desista del recurso que presentó el anterior antes de que haya un pronunciamiento del TC. Hemos trabajado en un argumentario jurídico en el que podría descansar ese desistimiento. Esperamos que se produzca sin condiciones de ningún tipo para que la ley pueda empezar a aplicarse en su totalidad lo antes posible.

-Otra cuestión que está tratando con el Gobierno central es la subida salarial a los funcionarios. ¿Confía en que el Gobierno Vasco pueda mantener el 2,3% previsto?

-Queremos que la próxima reunión de la comisión bilateral de cooperación acuerde la retirada del requerimiento que presentó el anterior Ejecutivo para hacer efectivas cuanto antes las previsiones de los Presupuestos vascos. Si despejamos esta cuestión pronto, se ejecutará la subida global del 2,3%. No será ya en el mes de julio, pero esperamos que se pueda hacer en los próximos meses.