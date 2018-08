Joseba Egibar: «En Euskadi, como en Cataluña, hay una pulsión para una nueva relación con España» Joseba Egibar posa en el balcón de la sede del GBB en San Sebastián, donde ondea una ikurriña de grandes dimensiones. / USOZ Portavoz parlamentario del PNV: «Desaparecida la violencia de ETA, algunos partidos agitan el espantajo de la pluralidad para ejercer un derecho a veto en el debate del nuevo estatus» MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Domingo, 5 agosto 2018, 08:40

Joseba Egibar (Andoain, 1959) ha llevado el peso negociador del PNV en el reciente acuerdo con EH Bildu para las bases de un nuevo estatus político para Euskadi. Un pacto entre abertzales que el portavoz jeltzale califica de «estratégico», aunque recalca su disposición a que la reforma estatutaria sea aprobada por el Parlamento «con el mayor acuerdo posible». En cualquier caso, para que eso sea factible, advierte al resto de los grupos que deberán dejar de lado el «obstruccionismo» y su «miedo a dar la palabra a la sociedad vasca» que, a su juicio, «exige una nueva relación con el Estado». El también presidente del GBB, que sigue llevando el lazo amarillo en su solapa en solidaridad con los dirigentes catalanes presos y huidos, asegura que la amenaza del 155 no va a acabar con «la pulsión social y política que se vive en Euskadi y Cataluña».

-El debate sobre el nuevo estatus se ha caldeado tanto que las distancias entre los partidos hoy parecen insalvables. ¿Es así?

-En la imagen que algunos quieren transmitir hay algo de escenificación para distorsionar el acuerdo que se ha producido entre PNV y EH Bildu. Nosotros fuimos muy claros desde nuestra propuesta inicial, que se basa en que Euskadi necesita crecer política y socialmente, y eso exige una nueva relación con España. Necesitamos estructuras propias que nos hagan ser respetados como nación.

-¿Habla de estructuras de Estado?

-Al final pueden ser estructuras de Estado, pero esto se puede hacer desde una convivencia libre y compartida con el Estado español. Las bases que hemos trabajado en el Parlamento van en esa dirección, nadie está hablando de escenarios de ruptura, ni de independencia, sino de nueva convivencia. Este acuerdo sobre las bases ha sido posible después de que la izquierda abertzale se haya dado un baño de realismo, lo que ha llevado a EH Bildu a compartir muchos de esos principios. Esa coincidencia entre el PNV y EH Bildu tiene un valor importante, pero algunos partidos, lejos de subrayarla en positivo, la han denostado gratuitamente.

«El acuerdo con EH Bildu sobre las bases tiene un alcance estratégico que deberíamos consolidar»

-¿Definiría las bases acordadas como soberanistas?

-No, son unas bases democráticas que, por supuesto, hablan de la existencia del pueblo vasco, que tiene derecho a existir y, por tanto, a decidir. El problema es que el Estatuto de Gernika ha tenido tal deterioro conceptual en estos 40 años que hoy es un Estatuto mutilado. Nosotros decimos que hay que modificar las bases sobre las que establecemos un acuerdo para lograr un nuevo modelo de relación política con España.

-Arnaldo Otegi ha calificado de «histórico» el acuerdo entre PNV y EH Bildu. ¿Lo comparte?

-Puede serlo. Desde luego, tiene un alcance estratégico muy importante. Después de 39 años de Estatuto y de 59 años de existencia de ETA, que la izquierda abertzale comparta un posicionamiento de realismo político como el planteado tiene un alcance estratégico. Algunos demócratas, en vez de aplaudirlo, lo han combatido porque su misión como partidos nacionales españoles es impedir que esto vaya para adelante. Todavía hay tiempo, pero por desgracia hoy están en una estrategia obstruccionista. El PP, por supuesto, pero también el PSOE y Podemos, que todavía no sabe lo que defiende.

«El PSE y el PP están a la defensiva, temerosos. No han tenido ninguna voluntad de acercarse»

-Dice que EH Bildu se ha acercado a los planteamientos del PNV. ¿Ustedes han hecho algún esfuerzo para buscar un acuerdo transversal?

-Nosotros proponemos revitalizar lo que ha quedado devaluado del actual Estatuto, completar lo que está incumplido y aumentar el espectro competencial para tener capacidad legislativa plena en todas aquellas políticas públicas que afectan a la ciudadanía. Estamos hablando del autogobierno pleno. Y pleno es pleno. Hay otros partidos que dicen que eso no es legal o no tiene encaje en la Constitución. Resulta sarcástico, además de cínico, que se apele a la legalidad de la fórmula acordada después de 40 años de incumplimiento del Estatuto. El PSE, por ejemplo, se escuda en que para una reforma así antes habría que modificar la Constitución, y considera que todo lo demás es secundario. Eso no es mostrar ninguna voluntad de acercarse.

«Quien me sitúa en el ala más soberanista del PNV es que no conoce a los más soberanistas»

-Si en una negociación posterior se sumase algún partido al acuerdo alcanzado, ¿en ningún caso sería a costa de EH Bildu?

-Algunos tienen una definición de la transversalidad y la pluralidad muy singular. Hay pluralidad si estoy yo, pero si no estoy, no. Es una postura que suele adoptar el PSE. Pero tus 9 parlamentarios son el 12% del Parlamento, y los del PP, otro tanto. ¿Entonces de qué pluralidad hablamos? Todas las comunidades políticas son plurales. Lo que pasa es que antes existía el argumento de la violencia de ETA, que contaminaba el desarrollo de la voluntad política del pueblo vasco. Desaparecida la violencia, algunos agitan el espantajo de la pluralidad. ¿Para qué? Para ejercer un derecho a veto. Pero en el capítulo de derechos sociales el acuerdo se ha ampliado a PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. ¿Con qué razón se descalifica ese paquete social? Cuando haya un texto articulado, veremos qué enmiendas proponen los grupos.

-¿A través de una reforma estatutaria se puede cambiar el modelo de Estado hacia una relación confederal, como proponen las bases, sin cambiar antes la Constitución?

-Si existe voluntad política, hay enganche y herramientas. En la actualidad ya hay un instrumento entre Euskadi y España que tiene naturaleza confederal: el Concierto Económico. Nuestra vocación no es modificar la estructura del Estado para que se configure uno confederal, lo que creemos es que hay un anclaje para establecer una nueva relación de naturaleza confederal. La idea sería extender el modelo del Concierto Económico a las competencias que tienen una raíz foral y al resto que pudieran desarrollarse. ¿Hay posibilidades legales? Sí, lo mismo que las habría para convocar una consulta, por mucho que a Cataluña lleven años diciéndole que es ilegal. Bastaría con la voluntad del presidente del Gobierno para autorizar una consulta no vinculante. Pero algunos se limitan a decir: esa propuesta no tiene recorrido. Una experiencia que ya vivimos con anterioridad, por cierto.

-Si el nuevo estatus avanza en la línea de las bases aprobadas, ¿cree que podría correr una suerte similar al plan Ibarretxe, que recibió un portazo del Congreso tras ser aprobado por el Parlamento Vasco?

-Si esa es la respuesta que vamos a recibir de los poderes del Estado o de sus partidos mayoritarios, tenemos que decir con claridad que los límites del desarrollo político, económico, social o cultural de nuestro pueblo no los va a imponer el pensamiento del PSOE o del PP. Aquí se dedican a obstruir porque allí saben que pueden impedir, pero el impedimento no puede venir de unos partidos que son minoritarios en este país. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿Tiene algún valor lo que libre y democráticamente pudiera decidir la ciudadanía vasca? Como están temerosos de todo, no se abren a la negociación y buscan poner obstáculos. Por eso ahora han empezado a hablar de mayorías reforzadas para la reforma del Estatuto, una vía en la que también se ha adentrado Podemos. Eso no es tener miedo, es tener pánico a lo que pueda decidir la ciudadanía vasca. Están a la defensiva y así, contraídos, difícilmente van a hacer aportaciones.

-Para una reforma de este calado, ¿lo ideal sería que el grado de consenso fuera el más amplio posible?

-Ojalá sea así, pero para eso tenemos que participar todos en el debate. Ojalá el nuevo estatus tuviera un respaldo mayor que el actual Estatuto, que fue apoyado por el 53% del censo en 1979. Pero es que la Constitución Española tuvo el 30,8% de 'síes' en Euskadi, y la exhiben como si fuera la ley de leyes inmutable.

-Un grupo de expertos recibirá el encargo de redactar un texto articulado a la vuelta del verano y ese documento llegará al Parlamento después de las elecciones municipales de 2019. ¿Entonces comenzará la verdadera negociación?

-Creo que para algunos no va a haber ningún momento adecuado para negociar. Evidentemente, el texto articulado será una proyección de las bases aprobadas, y las enmiendas que se presenten centrarán el debate. Ahí habrá una oportunidad, pero si grupos como el PSE no cambian su registro de apelar a una modificación constitucional previa, les pediría que al menos nos digan qué van a promover en esa hipotética reforma de la Constitución para saber qué encaje podríamos buscarle al nuevo estatus. Pero no lo aclaran...

-Si no es posible ampliar el acuerdo, ¿estaría cómodo con un nuevo estatus aprobado solo por PNV y EH Bildu?

-Sería una mayoría absoluta del Parlamento, pero creo que hay que ser más ambiciosos. De hecho, en el capítulo de derechos se ha logrado una mayoría con Elkarrekin Podemos que supondría el 76% de la Cámara. Nosotros confiamos en que el texto que resulte de la tramitación en el Parlamento tenga el apoyo más amplio posible y proponemos que antes de negociarlo en Madrid se someta a una consulta habilitante. Algunos dicen que eso refuerza el conflicto, pero para nosotros supone el ejercicio del derecho a decidir. Y si la sociedad vasca da el visto bueno, pues el Estado tendrá que negociar.

El «aviso» del 155

-Si el Estado no aceptase esa consulta habilitante, ¿el proceso podría derivar hacia un conflicto similar al catalán?

-No. Ese es el otro fantasma que se agita. Cataluña vive un momento muy delicado que también va con nosotros, porque el 155 vuelve a estar sobre la mesa tras la llegada de Pablo Casado a la presidencia del PP. El 155 pretende poner los límites al autogobierno, es la advertencia de que, si superas algunas líneas, tendrás intervención y consecuencias penales. Es un aviso a navegantes para que a alguno se le vayan las ganas. Nosotros podemos luchar por lo nuestro configurando mayorías lo más transversales posibles o, si no, optar por la resignación: «PP, PSOE, ¿qué estáis dispuestos a darnos?». Pero esa no es nuestra posición política. Alguien, resignadamente, podría preguntarse para qué vamos a complicarnos la vida si aquí vivimos muy bien, si esto es casi un oasis... No, no, este pueblo, si quiere desarrollarse, necesita una nueva relación con el Estado.

-¿Percibe en la sociedad vasca esa sensación de necesidad?

-Sí, absolutamente. Aquí hay una pulsión, lo mismo que existe en Cataluña, otra cosa es que las estrategias de cada cual sean diferentes, pero hay una pulsión social y política para una nueva relación. Otra cosa es cómo y cuándo. ¿Qué pasaría si el Estado español te dice que no a tu propuesta? Bueno, pues sigue desarrollándote como pueblo y como país. Hay que tener determinación, decisión y paciencia. Ya llegará el momento. El Estado, que hoy se muestra refractario, quizá se caiga del guindo más adelante. Lo que estamos ofreciendo al Estado es una fórmula de solución, y le vamos a trasladar la carga de la prueba sobre quién no quiere una convivencia pactada. ¿Por qué no quiere una fórmula pactada que no es de ruptura y sí de respeto?

-¿A qué se refiere con eso de que igual habrá que tener paciencia?

-Si toca esperar, se espera. Lo más importante es que, lo que se consolide, se haga con base firme. No vale decir: hemos acordado esto y me han dicho que no en Madrid, así que ahora me voy por otro lado. No, no, lo que se consolida, se consolida. Por eso estas bases tienen una importancia estratégica, porque hemos coincidido PNV y EH Bildu. Y creo que su desarrollo y su defensa tiene que perdurar en el tiempo, no debe ser efímera. Tenemos una buena base y lo deseable es ampliarla. Y si hay que reformular algún concepto no habrá problemas, pero tenemos que estar de acuerdo en lo sustantivo.

-¿Su posición y la del lehendakari Urkullu, que suele insistir en un consenso lo más amplio posible, van en la misma línea?

-Hay partidos que tratan de hacer ver que hay diferencias internas en el PNV, pero los tres parlamentarios que estamos en la ponencia de autogobierno hemos desarrollado el documento presentado por el partido. El lehendakari Urkullu tiene una misión, que es la acción de gobierno, y al inicio de la legislatura entendimos que ésta era una materia de alta sensibilidad por las diferentes posiciones de PNV y PSE, por lo que pactamos que el futuro del autogobierno se residenciara en el Parlamento. Cuando negociamos la coalición de gobierno, yo recordé que por discrepancias menores se rompió el Gobierno de coalición de PNV y PSE en 1998, pero en ese momento lo importante era entrar en el Gobierno y las discrepancias ya se gestionarían...

-¿Le molesta que se le encuadre en el ala más soberanista del PNV?

-Quien dice eso es que no conoce a los más soberanistas del PNV.

-¿Prevé que puedan saltar chispas entre PNV y PSE cuando el nuevo estatus vuelva al Parlamento?

-Puede ser, aunque el PSE quizá espera que se proyecten nuevos plazos que prolonguen el debate, tal vez hasta las próximas autonómicas. Nuestra intención es que esta legislatura el Parlamento alumbre un texto con la mayoría más amplia posible.

-¿El PNV podría aflojar en algún momento su posición?

-¿En qué va a aflojar el PNV? ¿Tiene algo de malo reclamar que no haya subordinación y que las dos partes se relacionen en pie de igualdad?