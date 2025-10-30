Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El foco

La mesa de la cocina

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Jon Insausti levantó la makila que le entregó su antecesor Eneko Goia en el salón de plenos y abría una nueva etapa en el Ayuntamiento ... donostiarra con una panoplia de retos que le acucian desde el primer segundo de su mandato. El relevo de Goia por Insausti es un movimiento arriesgado del PNV después de constatar cómo el desgaste de la gestión carcomía los réditos jeltzales al frente de la Alcaldía donostiarra. Los peneuvistas de Aitor Esteban, ayer en la toma de posesión, buscaban un revulsivo para salvar los muebles. Y el que era el 'delfín' de Goia durante 10 años intentará tomar distancia con su predecesor para ofrecer una imagen diferenciada que convenza al ciudadano porque, de lo contrario, puede salir escaldado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  8. 8

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  9. 9 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La mesa de la cocina