Jon Insausti levantó la makila que le entregó su antecesor Eneko Goia en el salón de plenos y abría una nueva etapa en el Ayuntamiento ... donostiarra con una panoplia de retos que le acucian desde el primer segundo de su mandato. El relevo de Goia por Insausti es un movimiento arriesgado del PNV después de constatar cómo el desgaste de la gestión carcomía los réditos jeltzales al frente de la Alcaldía donostiarra. Los peneuvistas de Aitor Esteban, ayer en la toma de posesión, buscaban un revulsivo para salvar los muebles. Y el que era el 'delfín' de Goia durante 10 años intentará tomar distancia con su predecesor para ofrecer una imagen diferenciada que convenza al ciudadano porque, de lo contrario, puede salir escaldado.

Insausti tuvo una oportunidad ayer para anunciar alguna medida de impacto que rompiera con su reciente pasado heredado, pero prefirió enumerar de puntillas sus principales retos y abrazar la vara de mando sin romper ningún plato. Sin embargo, los ciudadanos esperan más pronto que tarde cuáles van a ser sus medidas de choque sobre tráfico –la rotonda de Anoeta sigue provocando dolores de cabeza–, seguridad ciudadana, movilidad, limpieza, mantenimiento urbano y una larga lista de objetivos pendientes como la falta de un frontón competitivo como tienen en Bilbao.

El nuevo alcalde, de 36 años, enarboló también el espíritu de la juventud para encarar los nuevos retos de la ciudad, aunque no hay que olvidar que esta filosofía debe ir siempre acompañada de decisiones acertadas. No es una cuestión de edad, sino de acierto y eficacia. Insausti fue original a la hora de buscar la metáfora de la mesa de la cocina para hablar con familiaridad a los ciudadanos. Por cierto, es muy blanquiazul hacer una ciudad para los donostiarras, pero no hay que olvidar que San Sebastián es una ciudad abierta a miles de visitantes, que incluye a guipuzcoanos.