Geometría variable a la vasca

Mucho se ha hablado sobre la relación entre los líderes del PNV, Aitor Esteban, y del PSE-EE, Eneko Andueza. Que si el socialista se ... llevaba mejor con Andoni Ortuzar, que si en el EBB están hartos de las pullas periódicas del dirigente eibartarra... Pero lo cierto es que el propio Esteban ha reconocido esta semana que ambos hablan prácticamente cada dos días, y voces autorizadas de ambas formaciones señalan que lo de su presunta mala relación es más mito que realidad.

Más distancia muestra Esteban con EH Bildu y con el PP. En el caso de la coalición soberanista, en determinados ámbitos se maneja una anécdota que dice que en las reuniones que ha habido entre Esteban y Arnaldo Otegi, el dirigente peneuvista es bastante reacio a dar la mano al líder independentista. Nada que ver con las risas exhibidas por Otegi y Andueza, ambos de la comarca del Bajo Deba, en su reunión de hace semanas.

Desde la llegada de Esteban sí que es cierto que se han acentuado algunas discrepancias entre peneuvistas y socialistas, sea por el futuro nuevo estatus, el euskera en las OPEs, el Puerto de Pasaia o el centro de refugiados de Vitoria, el último desencuentro y que escenificó una llamativa fotografía en el Parlamento Vasco entre EH Bildu, PSE-EE y Sumar. Pero por ahora no pasan de ser roces puntuales y la entente se mantiene. De hecho, socialistas y PNV pactaron el mismo día con el PP el nuevo ararteko, algo que ha indignado sobremanera a los de Otegi.

Inmigración y seguridad

Sin embargo, EH Bildu trata de desgastar al PNV asociándolo con el flanco de la derecha, principalmente por el tema de la relación entre inmigración y seguridad, en el que los cargos institucionales jeltzales han endurecido el tono últimamente, en su intento de buscar la cuadratura del círculo de garantizar, al mismo tiempo, seguridad y cohesión social de los extranjeros. Pese a estas críticas de EH Bildu, las posturas de PNV y PP siguen alejadas en tanto no se aclare el papel que Núñez Feijóo quiera otorgar a Vox, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no frene sus salidas de tono.

Así las cosas, asistimos estos días a una especie de geometría variable, término que acuñó en su día José Luis Rodríguez Zapatero, consistente en buscar apoyos de todo color. La prueba fue el inicio de la negociación de los Presupuestos de Gipuzkoa, de la que la diputada general, Eider Mendoza, salió encantada con todos. Aunque al final tendrá que decantarse por algún partido de la oposición y, en el caso de EH Bildu, será la prueba del algodón del verdadero estado de sus relaciones.