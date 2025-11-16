Jordi Pujol, ingresado por una neumonía a solo unos días de su juicio

El expresident de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, de 95 años, está ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona como consecuencia de una ... infección pulmonar, una neumonía, según ha adelantado Catalunya Radio este domingo, 16 de noviembre. La familia ha explicado que está previsto que permanezca ingresado, al menos, cuatro días, según marca el protocolo.

Una complicación médica que se produce una semana antes de que comience el juicio en el que será juzgado por su presunta fortuna oculta. El expresident de la Generalitat ya iba a enviar, antes de que fuese ingresado en el hospital, a la Audiencia Nacional un informe médico elaborado por un forense sobre su estado de salud para que los magistrados valorasen su estado de salud y decidiesen si puede ser juzgado y acudir presencialmente. Su defensa pide que el fundador de Convergencia i Uniò pueda declarar a través de videoconferencia.

El proceso, que está previsto que comience el 24 de noviembre, se centrará en las supuestas irregularidades fiscales y patrimoniales de la familia. La Fiscalía pide que el que fue president de la Generalitat catalana cumpla hasta nueve años de cárcel y entre ocho y veintinueve para sus hijos y su exesposa, Mercè Gironès. En la causa se encuentra implicados casi una veintena de personas y está pevisto que declaren más de 250 testigos.