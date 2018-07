Jordi Canal: «El secesionismo catalán es una nueva religión política que se ha reinventado la historia» El historiador Jordi Canal, en un puente sobre el río Urumea en San Sebastián. / USOZ Historiador No ve salida a corto plazo al problema secesionista de Cataluña porque «los conflictos emocionales son los más difíciles de desactivar» ALBERTO SURIO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 27 julio 2018, 06:56

Incómodo para el establishment del secesionismo catalán, el historiador Jordi Canal Morell (Olot, 1964), profesor en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París, asegura en su último libro 'Con permiso de Kafka' (Editorial Península) que «el problema de Cataluña es, sobre todo, un conflicto entre catalanes».

-Acaba de publicar 'Con permiso de Kafka'. ¿Qué plantea?

-Pretende ser un análisis del procés yendo a sus raíces históricas.

-¿Qué diría Kafka si llegase a Barcelona?

-Se sorprendería mucho. Muchas de las cosas son difícilmente explicables en términos racionales.

-Vería a un independentismo eufórico tras la sentencia alemana que no ve rebelión...

-Los independentistas han interpretado la decisión a su manera. Pero es cierto que el independentismo vuelve a ganar la batalla de la comunicación aunque no es verdad que esa sentencia les dé toda la razón. Lo preocupante es el silencio o el poco apoyo del Gobierno hacia los jueces y fiscales españoles. Se abren perspectivas complejas, con un independentismo crecido y un bloque constitucionalista dividido, un tanto perplejo y sin demasiada capacidad de respuesta, al menos por el momento.

-Pero tras la visita de Quim Torra a la Moncloa, ¿no vislumbra un período de distensión?

-Yo desconfío. Es cierto que hay una etapa nueva, que Pedro Sánchez quiere avanzar, aunque no se sabe muy bien hacia dónde. La distensión es importante, pero por parte de Torra no creo que haya una voluntad real de diálogo. Entiende el diálogo como la imposición de sus posiciones. O una forma de ganar tiempo para preparar una nueva estrategia y seguir adelante con la independencia. Habrá una pequeña rebaja del conflicto emocional, más en las apariencias que en la realidad, pero el conflicto seguirá. Tengamos cuidado de volver a caer en las trampas del independentismo después de casi 40 años de hacerlo. Vamos a un 'impasse', pero no avanzaremos en una solución hasta que Puigdemont cambie de estrategia y rectifique.

- Pues Puigdemont acaba de ganar el congreso del PDeCAT desplazando a la línea más posibilista...

-Una pésima noticia. Es un incentivo a aplicar la táctica de cuanto peor, mejor.

-Sin embargo, ERC se muestra más posibilista...

-Mire, la vía Junqueras no prosperará hasta que el sector Puigdemont rectifique. El independentismo sigue creyendo en la vía unilateral, porque es una nueva religión política alimentada sobre un conflicto emocional, un gran integrismo ideológico y una nueva leyenda negra contra España.

El mapa del carlismo

-Pensábamos que el integrismo era más propio de la cultura carlista.

-Sin querer decir que hay una relación directa, si miramos el mapa del independentismo en Cataluña vemos que es la misma geografía que el carlismo del XIX. Es lo que Balmes hablaba de la Cataluña interior o Montaña catalana. O sea refleja sociedades conservadoras y tradicionales, no en el sentido de derecha-izquierda, pero que se quieren como son y no están dispuestas a cambiar. El fondo católico del siglo XIX.

-¿Bisabuelos carlistas, abuelos franquistas, padres convergentes, hijos de ERC y nietos de la CUP?

-Un poco quizá sí.

-¿Y eso de la identidad en la derrota de 1714?

-El nacionalismo catalán tiene tres patas: lengua, cultura y un relato nacional-nacionalista en el que han colaborado la mayor parte de historiadores... En qué se basa: en decir que Cataluña es una vieja nación desde la época de Carlomagno, que en la época medieval se convierte en un estado siempre enfrentado con Castilla hasta que llega la derrota de 1714, que es leída como una derrota ante los castellanos, desconociendo lo que supuso el choque entre dos dinastías o la historia de la Corona de Aragón.

-¿Tergiversación?

-Claro. El nacionalismo catalán da una importancia inmensa a la historia pero la manipula y recurre a falsos mitos. Cuando habla de 130 presidentes de la Generalitat. La Generalitat fue una institución instaurada democráticamente en 1931, aunque tenga el mismo nombre que una vieja institución medieval.

-El fracaso de 1934 pesa pero no se ha sacado la lección histórica.

-No. Companys en un momento determinado se echa al monte. Fue, claro, un presidente mártir, fusilado por Franco, pero fue también un pésimo gobernante. Hemos seguido teniendo mala suerte con los presidentes, con la excepción de Tarradellas y quizá salvaría a Pujol, a pesar de todo.

-¿Y Maragall?

-Fue un aventurero. De hecho, el proceso empieza en 2003. Pujol quería controlar la televisión, la escuela y los funcionarios. Ese año llegan los socialistas, y a Maragall no se le ocurre otra cosa que abrir el Estatuto, con la deslealtad de ERC desde dentro. La sentencia de 2010 del TC es la espoleta de una crisis profunda anterior. Mirada objetivamente, tampoco es que la sentencia fuera tan grave. Pero fue vivida como una bomba.

-¿Ve ahora luces de salida?

-A corto plazo no, hay cosas de fondo que no tienen que ver con el encaje en España sino con un conflicto interno catalán. Y no se soluciona de un día para otro ni con dinero. Como todo conflicto emocional es muy difícil de desarticular.

-¿Lo arreglará Pedro Sánchez?

-Depende de lo que haga. De momento destruye un mito del independentismo, que era que esto era un conflicto con el PP. Ahora, si se trata de ir a la Moncloa para hablar de la autodeterminación, para exigir que el Rey pida perdón... se demostrará que los independentistas no creen en el diálogo, sino en que se les dé la razón.

-¿Ha faltado relato?

-El gran error es la ausencia de un relato de lo que significa vivir juntos.

-¿Es demasiado tarde?

-Para parar la articulación de un bloque independentista sí, pero sin relato no se sale de esto. El corto plazo va a ser conflictivo porque mezclará lo judicial y el diálogo.

-¿El autonomismo está agotado?

-Hay que demostrar que el Estado autonómico puede ser modificable porque ha funcionado muy bien. Pero tocar la Constitución solo se puede hacer en un momento de estabilidad y entendimiento entre partidos que hoy no veo.

-¿Ve riesgo de supremacismo?

-Hay más supremacismo del que pensábamos. Siempre veíamos el tema más asociado al nacionalismo etnicista vasco, por eso sorprende en Cataluña. Lo excepcional no es que haya gente como Torra, que la hay, sino que gente como Torra llegue a ser president. Sí veo riesgo de fractura civil.