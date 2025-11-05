Jon Insausti, Oskar Matute o Pablo Iglesias celebran el triunfo de Mamdani en Nueva York

El triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones municipales de Nueva York ha tenido eco también entre dirigentes políticos de Gipuzkoa y del resto ... de España, que han celebrado su victoria como un símbolo de cambio frente a la especulación inmobiliaria y las desigualdades urbanas.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti (PNV), fue uno de los primeros en reaccionar en redes sociales. «'The City belongs to you' / Hiria zurea da / La ciudad te pertenece», escribió en X (antes Twitter), citando las primeras palabras del nuevo alcalde neoyorquino. «Nuevos aires para hacer asequible la ciudad. Merece la pena intentarlo a tope», añadió Insausti, destacando el enfoque social de la nueva administración de la metrópolis.

También el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, quiso subrayar el carácter progresista del cambio político en la Gran Manzana. «La victoria de @ZohranKMamdani demuestra que la ciudadanía premia a quien decide hacer frente a la especulación inmobiliaria, limitar los precios de los alquileres, adoptar medidas valientes contra las élites económicas y hacer que paguen más quienes más tienen», escribió.

Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, aportó su propio análisis ideológico del fenómeno Mamdani, al asegurar que «aunque estén todos los progres excitados cual fans de los Beatles con Mamdani, a mí lo que me gusta de Mamdani es que no parece un progre. Parece un rojo. Y para enfrentarse a los fascistas lo que hacen falta son rojos, no progres.»

Vigo compite con Nueva York por la mejor Navidad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también se sumó a las felicitaciones, en su caso con un mensaje en vídeo tan efusivo como característico. El regidor vigués no solo destacó el «éxito arrollador» del político neoyorquino, sino que aprovechó la ocasión para trazar dos paralelismos: el geográfico y, cómo no, el navideño.

Caballero grabó su mensaje «desde Vigo, desde este lugar» —en referencia al ascensor Halo—, señalando que «justo a mi espalda, al oeste verdadero, en la misma latitud y cruzando el océano está Nueva York». «Somos unas ciudades tan unidas por la forma de entender las latitudes y, por tanto, mi felicitación», expresó el alcalde, antes de introducir su ya célebre guiño festivo: «Vigo y Nueva York tenemos la referencia de quién hace la mejor Navidad, aunque es cierto que la hace Vigo».

Socialista democrático

Zohran Mamdani, de 34 años, es miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York, representando distritos en Queens, y se autodefine como socialista democrático. Nacido en Kampala (Uganda) y criado en Nueva York, con formación en Estudios Africanos, Mamdani trabajó antes como consejero de vivienda para familias de bajos ingresos.

En las elecciones de este martes, Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York con aproximadamente un 50,4 % de los votos, derrotando al exgobernador Andrew Cuomo (que se presentó como independiente) y al republicano Curtis Sliwa.

Su victoria marca además varios hitos: será el primer alcalde musulmán de Nueva York, el más joven en más de un siglo, y representa un giro significativo hacia políticas progresistas enfocadas en la asequibilidad de la vivienda, transporte gratuito y fortalecimiento de la voz de los barrios populares.