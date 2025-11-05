Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zohran Mamdani, este miércoles en una conferencia de prensa. AFP

Jon Insausti, Oskar Matute o Pablo Iglesias celebran el triunfo de Mamdani en Nueva York

Abel Caballero, aprovecha su felicitación para asegurar que la Navidad de Vigo es «mejor» que la de la Gran Manzana

Ion M. Taus

Ion M. Taus

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

El triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones municipales de Nueva York ha tenido eco también entre dirigentes políticos de Gipuzkoa y del resto ... de España, que han celebrado su victoria como un símbolo de cambio frente a la especulación inmobiliaria y las desigualdades urbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Jon Insausti, Oskar Matute o Pablo Iglesias celebran el triunfo de Mamdani en Nueva York

Jon Insausti, Oskar Matute o Pablo Iglesias celebran el triunfo de Mamdani en Nueva York