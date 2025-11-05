Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La familia de Rosa Zarra, en el homaneje realizado en la plaza Ferrerías de Donostia el pasado mes de junio. AURA ERRO

Jon Insausti colocará su primera placa como alcalde en memoria de Rosa Zarra, que falleció tras un pelotazo de la Ertzaintza

El primer edil se estrena como alcalde este sábado en estos homenajes a víctimas con el recuerdo a la donostiarra que falleció por violencia policial hace 30 años

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

El Ayuntamiento de San Sebastián colocará este sábado, 8 de noviembre, una placa en memoria de Rosa Zarra Marin, la primera que se coloca en ... la ciudad a una víctima por acción policial de la Ertzaintza. Con este acto sumarán 37 las placas que el Consistorio ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política. En el acto, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la plaza Ferrerías del barrio de Amara, participará por primera vez como alcalde Jon Insausti tras su toma de posesión la pasada semana en sustitución de Eneko Goia.

