Jon Insausti colocará su primera placa como alcalde en memoria de Rosa Zarra, que falleció tras un pelotazo de la Ertzaintza

El Ayuntamiento de San Sebastián colocará este sábado, 8 de noviembre, una placa en memoria de Rosa Zarra Marin, la primera que se coloca en ... la ciudad a una víctima por acción policial de la Ertzaintza. Con este acto sumarán 37 las placas que el Consistorio ha colocado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política. En el acto, que tendrá lugar a las 12 del mediodía en la plaza Ferrerías del barrio de Amara, participará por primera vez como alcalde Jon Insausti tras su toma de posesión la pasada semana en sustitución de Eneko Goia.

Como en otras ocasiones, consistirá en un sencillo homenaje de reconocimiento en el que además de Insausti participarán representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y familiares de la víctima.

Rosa Zarra Marin, de 58 años, natural de la Parte Vieja de Donostia y madre de 6 hijos, era ama de casa y residía en el barrio de Amara Berri. El 22 de junio de 1995, Zarra se encontraba en las proximidades del estadio de Anoeta en el transcurso de una movilización cuando fue alcanzada en el vientre por una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, falleciendo ocho días después, el 30 de junio, en el hospital.

Con este nuevo homenaje, el Ayuntamiento gobernado por PNV y PSE continúa desarrollando esta iniciativa para recuperar la memoria y visibilización en el espacio público de aquellas víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política que perdieron la vida en nuestra ciudad.

Hasta el momento, se han colocado 36 placas en homenaje a 29 víctimas de ETA, Juan Maria Araluce, José María Elícegui Díez, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sánz Flores, Alfredo García González, Gregorio Ordóñez Fenollar, Francisco Martín González, Fernando Múgica Herzog, Rafael Garrido Gil, Daniela Velasco Domínguez de Vidaurreta, Daniel Garrido Velasco, Miguel Paredes, Elena Moreno, Eugenio Olaciregui Borda, Francisco Javier Gómez Elosegi, José Ángel Santos, Josu Leonet, Juan de Dios Doval Mateos, Miguel Ángel Iñigo Blanco, Juan Antonio Marcos González, Manuel Orcera de la Cruz, Antonio Pastor, Moisés Cordero, Lorenzo Motos Rodríguez, Santiago Oleaga Elejabarrieta, Ginés Pujante, Juan Bautista Peralta, Miguel Orenes y Diego Fernández-Montes; 3 de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Enrique Cuesta, Antonio Gómez y Juan Manuel García Cordero; una del Dril, Begoña Urroz Ibarrola; una del Batallón Vasco Español, María José Bravo del Valle; y dos por acción policial, Joseba Barandiaran Urkola y Mikel Zabalza Garate.