Joaquín Giménez: «Había razones serias para haber dejado en libertad ante el juicio a los líderes del procés»
Magistrado emérito del Tribunal Supremo
LOURDES PÉREZ Domingo, 3 febrero 2019, 07:58

Lleva año y medio alejado del singular poder que se ejerce en el Supremo -su vacante la ocupó Pablo Llarena, el instructor de la causa por el procés-, pero Joaquín Giménez parece en forma. Dotado de una rara habilidad para no rehuir los charcos, pero sin dejarse ahogar por ellos, el hoy magistrado emérito cuestiona alguna de las decisiones adoptadas contra los líderes independentistas que se sentarán en el banquillo el 12 de febrero, al tiempo que reivindica la legitimidad de la respuesta desplegada por sus compañeros de tribunal. El expresidente de las Audiencias de San Sebastián y Bilbao vuelve a esforzarse en esta entrevista con DV en hacer pedagogía social, en hacer comprensible lo que se cuece en los interiores de la justicia. Niega con una carcajada que añore el oficio. La única pregunta en la que su señoría no suena del todo sincero.

-¿Es este, realmente, el juicio más relevante para la democracia desde el del golpe del 23-F o estamos perdiendo la perspectiva?

-Sí, lo es. El del 23-F fue sobre una rebelión de libro. Y este sí es el segundo juicio más relevante por su trascendencia, su contenido social, las consecuencias y, sobre todo, porque se ha producido en estos años una fractura social muy importante en Cataluña; y eso hay que volver a coserlo. Con las piedras de los puentes destruidos, el nacionalismo excluyente ha levantado muros. Hay que derruir esos muros y volver a construir los puentes. Hemos llegado hasta este juicio porque lo ocurrido no podía ser gratis total. Que la única opción sea la absolución de los encausados, como dicen algunos dirigentes independentistas con una clara desnudez intelectual, es una frivolidad propia de la ensoñación narcisista en la que están instalados.

-¿Ensoñación?

-Sí, la de una Cataluña mágica que lo va a resolver todo. Porque cuando proclaman que la única sentencia asumible es la de absolución, ¿qué ocurre, que al día siguiente va a estar resuelto todo el problema de la desafección de una parte importante de los catalanes a seguir en España? No, no se habrá resuelto. Aquí hay un problema de fondo que ha ido creciendo, así que que la intervención judicial sea la única respuesta es como intentar meter el agua del mar en un hoyito de la playa. Decir que solo es aceptable la absolución es ignorar el principio de la separación de poderes, resulta incalificable.

-Este periódico le entrevistó hace diez meses. Dijo entonces que el expresident Puigdemont y el resto de acusados habían vulnerado la Constitución, pero que el delito no era de rebelión. ¿Lo mantiene, a la luz de la instrucción?

-Lo mantengo. Entre los hechos que, indiciariamente, han justificado la apertura de un proceso penal está la posible malversación de fondos. Y a mi juicio, ha habido una clarísima desobediencia, expresa, al Tribunal Constitucional tanto con las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento catalán como con el referéndum del 1-O. Yo la rebelión no la veo porque exige violencia; en este sentido, la comparación con el 23-F es absolutamente luminosa. Lo cual no quiere decir que lo ocurrido no sea grave, porque estamos en una maniqueísmo según el cual o es rebelión o no es nada. El tribunal se encuentra ahí con un abanico de posibilidades. Y entre las pruebas propuestas hay dos muy relevantes: las declaraciones como testigos del expresidente Rajoy, para perfilar si hubo rebelión o sedición y en qué condiciones, y la del exministro de Hacienda, Montoro, para determinar si se cometió malversación o no.

-Y en ese amplio abanico que va de la absolución a la rebelión, ¿dónde se queda usted?

-Insisto en que la dificultad que yo sigo viéndole al delito de rebelión es que existiera violencia. Aquí tenemos cuatro grandes bloques temporales, que comprenden dos meses; y una rebelión no dura dos meses. El primer bloque se abre el 6 de septiembre de 2017, cuando el independentismo promueve las leyes de desconexión de España y la desobediencia al Constitucional es manifiesta. Luego está el asedio a la consejería de Economía del 20 y 21 de septiembre, pero propiciado por dos personas concretas: los 'Jordis' (Sànchez y Cuixart), que primero convocan y luego disuelven a los manifestantes; una actuación que a mí me sigue cuadrando con el delito de sedición, en tanto que alzamiento tumultuario. El tercer bloque es el referéndum del 1-0. ¿Hubo violencia? Pues hombre, la Policía trató de impedirlo y los que fueron a votar intentaron resistirse. Pero eso solo se produce por la mañana, a la vista de la resonancia internacional que estaban teniendo unas formas lacerantes para una democracia occidental. Por la tarde hubo barra libre. Y el cuarto es la proclamación de la declaración de independencia de finales de octubre, con el requerimiento del Senado y las presiones para que Puigdemont adelantara las elecciones. ¿Una rebelión de dos meses? Pero es que la calificación del fiscal remonta esa rebelión a varios años antes. Lo que sí creo es que ha habido una clara desobediencia.

-Sus excompañeros han 'rescatado' un posible delito, el de la conspiración para la rebelión. ¿Qué significado puede tener eso?

-Es una salida jurídicamente posible. El principio esencial de todo procedimiento judicial es el de la proporcionalidad. Una sentencia tiene que tratar de justificar la actuación penal del Estado sin empeorar la situación. Con la conspiración para la rebelión, se puede rebajar la pena uno o dos grados. El mínimo de la rebelión son 15 años. Si lo bajas un grado, se queda en 7 años y seis meses; si lo bajas dos, en 3 años y ocho meses. Con lo que, teniendo en cuenta el tiempo que llevan los acusados en prisión preventiva, la pena estaría casi cumplida. Es una opción, que también se puede utilizar en el caso de la conspiración para la sedición, con la circunstancia de que la condena por este delito es menos grave. Lo que debe saber la opinión pública es que el tribunal tiene un abanico de opciones y que los procesados entran inocentes al juicio; esto, escrito con letras de bronce. Luego, los magistrados formarán su convicción a lo largo de la vista oral. Lo que es inadmisible, y nunca haré, es descalificar al tribunal y por extensión a toda la justicia española. Este juicio se va a celebrar entre dos juicios paralelos totalmente contrarios: uno, que proviene del mundo independentista, según el cual el juicio es injusto y no hay separación de poderes; el otro es el que solo contempla 'rebelión, rebelión, rebelión'.

-Hagamos un poco de 'justicia ficción'. ¿Qué consecuencias habría tenido que Puigdemont hubiera convocado elecciones aquellos días de octubre de 2017?

-Creo que estaríamos en una situación cualitativamente muy diferente y menos grave.

-¿Y cuánto ha empeorado la huida del expresident la situación de quienes se quedaron y han acabado en prisión?

-Bueno, la prisión preventiva pudo estar justificada en su momento. Pero cuando los encausados se han ido personando a las llamadas judiciales, hacer un juicio de intenciones sobre que 'como Puigdemont se ha ido, el resto también...'. Tienes que tener algún dato objetivo que sostenga la prisión, y en caso de duda, la decisión debe ser favorable a la puesta en libertad del reo. Lo que me parece incluso más injustificado es lo que ha ocurrido con el segundo grupo de procesados (entre ellos, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exconsellers Rull, Turull y Romeva), a los que se dejó en libertad y después se volvió a encarcelar a raíz del auto de procesamiento. Esa decisión supone que, durante el período en libertad, cometieron actuaciones de reiteración delictiva, de destrucción u ocultación de pruebas o de huida. Ninguna de estas tres han concurrido en esas personas y se acordó la prisión para ellas, a mi modo de ver, sin justificación.

-¿Disponían el instructor y el tribunal también aquí de un abanico de alternativas?

-Sí, muy claras. Hoy en día hay medios técnicos suficientes para imposibilitar al máximo la fuga de un acusado: están las pulseras telemáticas, las comparecencias diarias en el juzgado, el arresto domiciliario, la retirada del pasaporte, el aviso a la frontera... Creo, sobre todo en lo que se refiere a ese segundo grupo, que se ha producido un uso excesivo de la prisión preventiva. Había razones serias para que en el juicio hubieran estado en libertad; por lo menos gran parte de ellos. Es mi opinión, respetando lo que decida el tribunal.

-¿Y qué futuro le espera a Puigdemont?

-El olvido político. El poder emergente está en Esquerra, con el marchamo de que Junqueras no se ha ido. En función de cuál sea la sentencia de este juicio, Puigdemont podrá decidir si opta por volver o no. Pero políticamente no has cogido el tren de las ocho de la mañana, has cogido el de las ocho de la tarde.

-El president Torra se despidió de los presos antes de su traslado a Madrid. ¿Se está presionando explícitamente al Supremo?

-La clave no es que haya presiones, sino si tú te dejas presionar. En estos temas, los tribunales estamos en un campo minado. Cada uno tiene que ser responsable de las cosas que hace y de las consecuencias que tenga, pero eso no va a presionar al Supremo. Sus magistrados se van a abstraer, seguro; conozco a los siete. Lo que no puede ser es que sea la masa la que decida lo que es justo o no. Porque esa masa un día te lleva a los altares y otro, a la pira. Así que hay que tomárselo con distancia.

-¿Tiene la impresión de que, sea cual sea el veredicto, no va a contentar a nadie y no va a contribuir al encauzamiento de la fractura política y social en Cataluña?

-Ese encauzamiento llegará cuando los que están en su ensoñación narcisista despierten y se pongan a gobernar el día a día. En España se puede ser independentista: tanto que hablan de Alemania y allí los partidos independentistas están prohibidos. Lo que no se puede es coger atajos. La Constitución no es el fin del camino, es el principio. Si se reivindica el reconocimiento del derecho de autodeterminación, que se inste una modificación legislativa y que se vote, con votos suficientes. Lo que no se puede es vulnerar la Constitución y constituirte en un poder soberano, máxime en un mundo que ahora es de soberanías compartidas. Más que utópica, esta es una soberanía autista. Que despierten, porque no reúnen ninguna de las tres condiciones para la autodeterminación: ni una mayoría hegemónica -y no hace falta mirar al 'Brexit'- ni posibilidad efectiva de gestionar los bienes y servicios del territorio ni un amplio reconocimiento internacional. La gran trampa de la autodeterminación es que vale si sale, y si sale, ya no puede haber marcha atrás.