Jesús Herrero: «La izquierda abertzale debe asumir su responsabilidad específica al justificar a ETA» Jesús Herrero. / USOZ Miembro de Gogoan «Gogoan trabaja por una memoria deslegitimadora de la violencia y para lograrlo es fundamental construir un relato lo más veraz posible» A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 junio 2019, 09:48

Jesús Herrero, exmiembro de Gesto por la Paz y hoy uno de los artífices de 'Gogoan. Por una memoria digna' trabaja desde la recién creada asociación por la construcción de una memoria deslegitimadora de la violencia. Para lograrlo tiene claro que «una parte fundamental es construir el relato de lo ocurrido de la manera más veraz posible». Como arranque preparan un documental sobre el papel de Gesto en los años duros de ETA y buscan financiación con una campaña de microdonaciones a través de goteo.org.

-La elaboración de un documental sobre Gesto por la Paz se ha convertido en la primera gran iniciativa de Gogoan. ¿Cómo surge la idea?

-Desde su nacimiento, el núcleo central del mensaje y de preocupación de Gogoan ha sido trabajar por una memoria deslegitimadora de la violencia y para nosotros una parte fundamental es construir el relato de lo ocurrido de la manera más veraz posible. La fotografía de lo que ha ocurrido es algo que no podemos modificar. Es lo que desgraciadamente ha pasado aquí. Por eso era necesario y una contribución positiva crear un material para reconstruir lo que se hizo desde Gesto por la Paz, que obviamente coincide con planteamientos que desde Gogoan también defendemos desde esa memoria deslegitimadora de la violencia.

«En septiembre, vamos a crear en Gipuzkoa un archivo de testimonios sobre Gesto por la Paz»

-¿A quién creen que debería estar dirigido ese material?

-Nos parecía muy interesante crearlo también como un elemento pedagógico. Cada vez más, vemos que hay nuevas generaciones que no han vivido lo que ocurrió aquellos años e incluso les cuesta recrearlo. Desgraciadamente, cada vez que pasa más tiempo, más incomprensible resulta que haya ocurrido. Pero es que ha ocurrido y no hace tantos años.

-¿La iniciativa de crowdfunding para poder financiar el proyecto sugiere la misma implicación popular con la que nació y vivió la propia coordinadora pacifista?

-Cuando surgió la idea comenzamos a movernos para intentar recibir ayudas a través de programas de subvenciones, pero veíamos que no alcanzaba para poder realizar el documental. Partiendo del modelo de Gesto, que siempre ha sido un modelo muy descentralizado, con participación desde lo local, desde cada iniciativa que se realizaba en cada pueblo, en cada barrio, nos parecía que una forma importante era intentar llegar a toda esa gente que sigue valorando lo que ha realizado Gesto. Por eso la respuesta inicial a esta campaña de crowdfunding ha sido muy positiva.

-¿Qué cifra han alcanzado?

-Ahora tenemos 10.830 euros. Nos hemos planteado un objetivo óptimo de 15.000 para poder realizarlo en unas condiciones adecuadas.

-¿Preparan otras iniciativas?

-A partir de septiembre vamos a crear, inicialmente en Gipuzkoa, un archivo de testimonios individuales de personas que han participado en las concentraciones de Gesto y han mostrado ese rechazo a la violencia.

-Muchos miembros de Gogoan estuvieron en Gesto. ¿Se podría pensar que se precipitaron al cerrar la coordinadora pacifista en 2013?

-Entre las personas que hemos participado en esta asociación, en ningún momento hemos cuestionado aquella decisión. Estamos absolutamente convencidos de que esa era la labor que Gesto había realizado y era la decisión que se tenía que tomar en aquel momento. Éramos conscientes de que quedaban cosas por trabajar. Y ahora podemos hacerlo desde Gogoan. No es una continuación o una reapertura, para nada, es una organización absolutamente diferente desde otros planteamientos.

-¿Qué se pretende desde ella?

-Somos un grupo de personas a las que, cada una con su trayectoria, nos parece muy importante trabajar en la deslegitimación de la violencia, recuperar y prevalecer lo que es la propia dignidad de las víctimas. Otro principio de la asociación es favorecer la convivencia desde la pluralidad, reconocerla como un hecho que no se puede negar. Desde ahí es como se tiene que gestionar cualquier tipo de conflicto, que pueden tener naturaleza política, pero que son naturales en cualquier sociedad plural. Y el otro principio fundamental sigue siendo el de humanizar la política penitenciaria. Partiendo de la legislación actual que permite una aplicación más humana y evitar sufrimientos innecesarios. Apostamos por favorecer los procesos de reinserción individuales que partan del reconocimiento del daño causado. El referente es la vía Nanclares.

-Se denominan 'Gogoan. Por una memoria digna'. ¿Es que hay una memoria indigna?

-Estamos en el momento de construir. Para nosotros, hay unos principios básicos que no se pueden obviar porque la construcción de la memoria pasa por la asunción de responsabilidades. A veces presenciamos una pugna de a ver cuánta asunción de responsabilidad me evito intentando exigir al otro que asuma la suya. Esa pugna no se puede aceptar. Lo que ha ocurrido es una vulneración de derechos humanos, una actuación de una violencia injusta e injustificada y eso se tiene que asumir, tiene sus consecuencias y su recorrido. A veces no se realiza ese recorrido.

-¿A quién se refiere?

-A la izquierda abertzale, por ejemplo, le corresponde asumir la responsabilidad de haber apoyado todo el entorno que ha justificado la violencia y creemos que eso es una responsabilidad específica. También hay que citar la existencia de los GAL que ejercieron una violencia terrorista y que igualmente se tiene que deslegitimar. Lo mismo que en el caso de las vulneraciones ocurridas en las actuaciones ilegítimas de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones.

-¿Qué opina de la memoria que se recoge en Herenegun!?

-Hemos aportado nuestras críticas constructivas porque detectábamos elementos que no eran positivos. Ojalá no se hubiera tenido que dar ese tipo de críticas porque el proyecto inicial era adecuado. El problema fundamental ha sido el intento de contextualización de la violencia.