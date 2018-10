Javier Madrazo: «Disfruto viajando de mochilero con mi mujer» Javier Madrazo. / FERNANDO GÓMEZ Excoordinador general de Ezker Batua MACARENA TEJADA Lunes, 22 octubre 2018, 15:16

La política es un compromiso, no una profesión». Así lo cree Javier Madrazo (Riaño, 1960), quien dejó Ezker Batua (EB) en 2011, después de quince años de activismo político en primera línea. Cristiano de base confeso y «de izquierdas», el que fuera coordinador general de la marca Izquierda Unida en Euskadi recuerda con «gran satisfacción» su etapa en la formación, época que quizá no finalizó como a él le hubiera gustado.

Inconformista por naturaleza, tras participar en el activismo social y político en sus años de estudiante -estuvo en la primera convención europea contra el rearme nuclear en Berlín- terminó en Ezker Batua «de manera inesperada». «Me afilié primero al Partido Comunista y después a IU. No quería tener compromisos públicos que se confundieran con los sociales, pero en 1994 mis compañeros me animaron a dar el paso para ser candidato a lehendakari», explica. Así empezó la trayectoria pública más conocida de Madrazo.

El exdirigente de izquierdas, que reside en Bilbao desde pequeño, vivió el auge de IU en Euskadi, pero también fue uno de los protagonistas de su caída. El año en que se presentó como aspirante a jefe del Gobierno Vasco rozó el cielo con sus dedos. Su partido logró seis escaños en el Parlamento Vasco. «Fueron momentos fantásticos llenos de ilusión», reconoce.

Dicen que quien la sigue la consigue, y ese fue el caso de Ezker Batua. Se dieron las «condiciones perfectas» para que la formación de izquierdas tuviera un gran peso en el Parlamento Vasco y Madrazo estuvo ahí. Pero tras participar en el Pacto de Lizarra (1998) con los nacionalistas y después de que en enero del año 2000 ETA volviera a atentar, el clima fue entristeciéndose. Pese a que Madrazo estuvo en el Gobierno Vasco como consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, EB nunca volvió a vivir una época tan dulce.

«Compromiso con la paz»

En cualquier caso, no considera que el Pacto de Lizarra fuera «un antes y un después. Antes estuvimos en el de Ajuria Enea. Era un compromiso que teníamos con la paz». «En las guerras lo primero que se dinamitan son los puentes, y nosotros queríamos hacer un papel de unión entre nacionalistas y no nacionalistas», relata para admitir a continuación que «querer tender puentes nos penalizó».

En 2009 salió del Ejecutivo autonómico y dos años después, en 2011, dio el paso que más inestabilidad causó a IU en Euskadi: dejó de ser militante de la formación. El ordiziarra Mikel Arana cogió el relevo de Madrazo al frente de EB, pero tras las rupturas internas que sufrió el partido en su última etapa estaba condenado a desaparecer. La disolución llegó en 2012.

Sea como fuera, Madrazo no quiere dar «demasiada importancia» a las diferencias internas que existieron entre sus partidarios y los de Arana. «Tensiones hay en todas las fuerzas políticas», subraya y achaca, en parte, la responsabilidad al «intento del PP de colonizar IU. En Euskadi no lo consiguieron».

Desde que el exlíder de EB dejara la formación, no ha vuelto a dedicarse a la política de manera pública. Pero eso no significa que no dedique parte de su tiempo a abordar asuntos sociales que le consternan, porque Madrazo no quiere que la política «sea algo del pasado, para mí forma parte de mi compromiso de vida».

El nacimiento de Podemos volvió a ilusionarle. Los círculos del partido morado despertaron su curiosidad y se hizo asiduo a ellos. Por aquel entonces, en 2016, Podemos le acusó de «estafa» y Madrazo nunca entró en el partido liderado por Pablo Iglesias. Sin embargo, el exdirigente de EB defiende que dejó de asistir a las primeras reuniones de los podemitas porque, «como otros muchos», «creía que era la prolongación del 15-M», pero el proyecto le «decepcionó muchísimo».

Baches aparte, Madrazo considera «muy fructífero» el periodo en el que EB estuvo en el Gobierno Vasco. En su opinión, «en Euskadi nadie a conseguido más con menos escaños». En el Ejecutivo «pudimos plasmar todas las ideas que tuvimos en el Parlamento. Fue muy bonito», concluye.

-¿Y hay algo que la política le quitara?

-Sí, pagamos un peaje por ser políticos. Esto es algo que solo se puede llevar a cabo con una familia que comparte el proyecto, si no es muy difícil conciliar las dos cosas. Tuve la suerte de tenerla. Ahora intento devolver a mi mujer la entrega que tuvo, y lo mismo con mis hijos. Estuve presente en todos sus momentos importantes, pero te quedas con la sensación de que ha sido poco tiempo, de no haber podido disfrutarles más.

Desde 2011 Madrazo intenta «equilibrar la balanza» y compagina su vida familiar y social con su puesto en un instituto, donde trabaja en un «proyecto de diversificación curricular». «Siempre tuve muy claro de dónde venía y a dónde iba a volver», afirma. También encuentra hueco para el ocio. No hay partido que juegue el Athletic en San Mamés que Madrazo no vea desde su asiento de socio junto a su hijo. Y entre jornada y jornada, o en el descanso estival, saca tiempo para viajar «de mochilero» junto a su mujer. El último lugar que visitaron fue Indonesia.