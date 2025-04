El presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés (Vitoria, 1967), barre para casa y apuesta por la vía alavesa para que el Tren de ... Alta Velocidad una Euskadi y Navarra: «Entiendo a Gipuzkoa, pero el futuro pasa por Vitoria». También es muy crítico con el PNV, con cuyos dirigentes admite que «las relaciones no están bien porque estamos muy distantes ideológicamente. Se han entregado a Sánchez y han virado a la izquierdo».

– ¿El TAV debe unir Euskadi y Navarra por la vía de Ezkio o por la de Vitoria?

– Es lógico que cada cual defienda lo que le es más propio y más cercano, tiene que ser así. Entiendo perfectamente la posición de los guipuzcoanos, pero también entiendo la de los alaveses. Vitoria está haciendo unas inversiones desde hace mucho tiempo como espacio logístico y de transporte, y el hecho de unir esa línea ferroviaria a las que ya tiene el aeropuerto de Foronda sería muy importante. Pero también soy consciente de que Gipuzkoa abreviaría tiempos.

– ¿Se decanta entonces por Vitoria?

– Por razones obvias de dimensión física, el futuro del País Vasco pasa por Vitoria. Es donde está el espacio y donde hay menos impacto medioambiental. Si esto se lleva adelante también habrá más líneas de comunicaciones. Y eso hace de Vitoria un lugar muy interesante para la inversión industrial en general, también para la construcción de vivienda. No se puede renunciar a las oportunidades que brinda Vitoria para el conjunto de la sociedad vasca.

– ¿Qué le pareció que el lehendakari se decantara por Ezkio en una entrevista para este periódico?

– Me sorprendió. Parece que habían intentado evitar posicionamientos locales y al final la ha reventado ahí.

– ¿Entiende que el portavoz en Juntas de Gipuzkoa de su partido, Mikel Lezama, abogue por Ezkio?

– Es que cuando se habla de asuntos que afectan al ámbito más cercano del propio territorio es normal que cada uno defienda lo suyo, es lo que tienen que hacer. No entendería que Mikel estuviera apostando por Vitoria.

– La estación del TAV en Donostia costará seis veces menos que las de Bilbao y Vitoria. ¿Eso no es un agravio entre territorios?

– En este caso particular creo que no debiera. La fórmula en la que se desarrolla la integración de los trenes de alta velocidad en las ciudades viene influida por las decisiones locales. Es decir, el Ministerio afronta el coste que tendría la estación ocupando el espacio que ya tiene ADIF. Y luego es el ayuntamiento, la diputación o en su caso el Gobierno Vasco, los que asumirían la realización de otro tipo de proyectos de más coste, que en buena medida se sufragan con el aprovechamiento de los terrenos liberados.

Choque con el PNV «El PNV ha adquirido unos compromisos de tal magnitud con el PSOE que ha condicionado también a la opinión pública vasca»

– Parecían el socio preferente para sacar adelante la reforma fiscal propuesta por PNV y PSE pero finalmente fueron apartados de las negociaciones. ¿A qué se debió ese giro de guion?

– Hicimos una propuesta que el PNV vio de primeras con cercanía y posibilidades, pero no se volvieron a reunir con nosotros. Se la presentamos, les entregamos toda la documentación antes de registrarla en las juntas generales de los tres territorios, y ni siquiera nos hicieron la cuantificación económica de lo que eso representaba. Podrían haber dicho, 'oye, mirad, esto que habéis planteado tiene un coste de renuncia de ingresos de tal cantidad', para empezar a hablar del tema. Y ni siquiera hicieron eso.

– ¿Los jeltzales se vieron atados por el veto que los socialistas pusieron al PP?

– No hemos sentido que el PNV quisiera una cosa distinta tampoco, porque podrían haber intentado hacer algo y no lo hicieron.

– ¿Eso visualiza que se han quedado en la esquina del tablero político vasco?

– Lo que nos estamos quedando es en el centro, porque el centro se ha quedado vacío desde que el PNV se ha ido a la izquierda. Nosotros vamos a seguir ahí, con la convicción de que defendemos un proyecto que tiene muchas ventajas para Euskadi. Representamos el principal partido de España, pero también el principal partido de Europa. Y en Euskadi tenemos que crecer, porque Euskadi necesita un proyecto de centro-derecha con el PP.

– ¿Cómo está la relación entre el PP y el PNV?

– No están bien nuestras relaciones. No están bien porque estamos muy distantes ideológicamente. En posiciones muy contrarias. Vemos a un PNV entregado a Sánchez y haciendo política de izquierdas. Un PNV que le cuesta menos entenderse con Podemos que con el PP. Con Aitor Esteban tampoco he coincidido mucho.

– ¿Cree que con la llegada de Esteban a la presidencia el PNV va a cambiar de estrategia?

– La línea hacia la izquierda del PNV se tomó hace ya muchos años. La veo irreversible. Han adquirido unos compromisos de tal magnitud con el PSOE que al final ha condicionado también a la opinión pública vasca. También sus dirigentes se sienten cómodos en la izquierda. Aitor Esteban apoyó todas las políticas de Irene Montero y los Presupuestos de Sánchez, y está deseando aprobarle las próximas Cuentas. No percibo que vaya a haber un cambio.

– ¿No ha conversado con Esteban?

– No, nos hemos cruzado unos mensajes de cortesía y nada más.

– Esta semana ha hablado de una rendición ideológica de los jeltzales hacia los partidos de izquierdas. ¿No son palabras mayores?

– No, yo lo creo muy sinceramente. Hay una rendición ideológica. A efectos económicos, en el proyecto social y en todos los órdenes. Cuando Aitor Esteban dijo en el Aberri Eguna, con todo el simbolismo que eso tiene, que da lo mismo que el partido lo gobierne él mismo que Hassan... Eso significa muchas cosas. Decir Hassan no es una cosa cualquiera. Con Hassan está refiriéndose a una presencia que no solamente es humana, sino también ideológica. Y que afecta a los elementos vitales de la sociedad vasca, como son las raíces cristianas. Hablar de un nombre que refleja un mensaje islamizante es un ejemplo absoluto de que ya no hay un proyecto ideológico. No es el proyecto que se conoció del PNV.

Nuevo estatus «Entiendo que la reforma que quiero hacer de dar más libertad a la sociedad y menos control político, no es la que quiere el PNV»

– Usted les acusa de «abrazar el relativismo cultural». ¿Eso no es adaptarse a una realidad que ya es visible en Euskadi con la llegada de personas migrantes?

– Es adaptarse, pero ya no hay un proyecto para Euskadi. Lo que hace es adaptarse a la corriente. Eso debilita mucho la oferta política. Hay que tener un proyecto. Si lo único que haces es adaptarte, puedes acabar haciendo cualquier cosa. Que es lo que está haciendo el PNV.

– ¿Y cuál es la solución?

– Lo que hay que hacer es liderar la sociedad y aspirar a un modelo político y un modelo social. No adaptarse a lo que nos toque. Incluso hasta ese extremo. Porque eso es reconocer el fracaso absoluto. Cuando alguien dice, si viene Hassan, que me parece igual de bien, lo que está diciendo es que yo he fracasado y que venga otro y lo coja. Y está diciendo que vengan unos africanos o unos rumanos y cojan esto. Eso es una revelación de un fracaso absoluto.

– ¿No le preocupa que se interpreten sus palabras como un discurso xenófobo?

– Aspirar a que en Euskadi haya una sociedad que tenga un profundo arraigo es una cosa que antes compartíamos todos los partidos. Y ahora somos los únicos que lo mantenemos. Antes era común. Yo sigo creyendo que eso es algo bueno. Que nos llamen xenófobos, que nos llamen racistas y que nos llamen lo que quieran. Pero es que a mí me parece algo vital de esta sociedad y de cualquiera. Desde luego, en Marruecos no me cabe duda de que lo tienen clarísimo esto.

– ¿Están a favor de una reforma estatutaria?

– Sin duda. Creemos que se tienen que hacer muchas cosas que ayuden a dar más libertad y más garantías a la administración vasca. Hay que corregir algunos de los problemas que hemos visto en estos 45 años del ejercicio del estatuto. En el cual tendríamos que tener un estatuto que nos diera más garantías, por ejemplo, frente al clientelismo. El Gobierno Vasco tiene más asesores que el ejecutivo británico.

– ¿Se han quedado fuera de las conversaciones que mantienen PNV-Bildu-PSE?

– Yo solamente celebré una reunión, no sé cuántas se están teniendo. Me reuní con Ortuzar y le dije que nosotros queremos participar en una reforma estatutaria, porque queremos que se pueda hacer un estatuto mejor que este. Ahora, también entiendo que la reforma que yo quiero hacer, que es dar más libertad a la sociedad y menos control político, no es la que quiere el PNV.

Primer año del lehendakari «Se ha profundizado en la continuidad. El tema clientelar es evidente y absoluto. Tenemos el gobierno más caro»

– ¿Para el PP, Euskadi es una nación?

– Para mí una nación es un espacio humano en el cual todos disponen de los mismos derechos y las mismas obligaciones. Lo que hay que hacer es procurar que ese espacio crezca, no que se reduzca. Si se reduce, volvemos a los modelos en los cuales vamos a elementos de raza, de lengua, identitarios... Eso no es bueno para nada. Lo que tiene que haber es libertad individual.

– ¿Y para su partido qué es Euskadi entonces?

– Es una sociedad compleja que comparte valores con otros espacios políticos y sociales como España y Europa. Volver a los modelos de principio del siglo pasado, que eran los que se defendían desde los grandes autoritarismos, se ha demostrado fracasado. Nosotros no podemos ir por ahí otra vez.

– ¿Qué le parece que el nuevo estatus pueda recoger el derecho a decidir?

– El derecho a decidir, tal como se plantea, es lo mismo que el derecho a excluir. Es decir, el resto de España no tiene capacidad para expulsar a Gipuzkoa de España, ni debe tenerlo. Y yo creo que esa situación es recíproca. No hay derecho tampoco a excluir al resto de España del País Vasco.

– ¿Qué sensación le dejó el afectuoso saludo entre Otegi y Andueza en una de sus últimas reuniones?

– Sabemos que los tienen. Y no solamente los han tenido delante de las cámaras, también los tienen detrás. Sabemos cuál es la relación entre el PSOE y el EH Bildu, que es muy estrecha y cada vez más cercana.

– ¿Esa cercanía les puede llevar a formar pronto un gobierno de coalición en Euskadi?

– Los hemos visto ya en Pamplona. No sé si sería para que alguien se extrañara mucho.

Gobiernos EH Bildu-PSE «Los hemos visto ya en Pamplona. Si esto pasase en Euskadi no sé si sería para que alguien se extrañara mucho»

– ¿Qué balance hace del primer año del lehendakari Imanol Pradales?

– Se ha profundizado en la continuidad. El tema clientelar es evidente y absoluto. Tenemos el gobierno más caro. El otro día hemos visto la promoción laboral de un miembro del PNV que fue condenado por corrupción. Hemos visto las puertas giratorias y hemos visto cómo los antiguos miembros del gobierno ocupan puestos en sociedades vinculadas a las actividades que tenían anteriormente. No hay ningún cambio.

– ¿Defiende la propuesta de Mayor Oreja de unir a PP y Vox?

– A mí me queda muy lejos el asunto. Creemos en un modelo para España y para el País Vasco que se basa en nuestra tradición y en nuestra historia. Y ahí hay un arraigo absoluto con el modelo histórico de autogobierno vasco. El sistema foral actualizado con el Estatuto de Gernika. Nosotros vamos a estar ahí y eso no casa con el modelo de Vox.

El apoyo a Sánchez

– ¿Cómo ve al PP en España?

– Es el principal partido en España. Ha sido capaz de ganar todas las elecciones que ha habido desde que Feijóo asumió la presidencia. Ha ganado todas las elecciones que se han producido en el conjunto de España. Las municipales, las europeas y las autonómicas. Necesitamos que haya unas elecciones generales para renovar la situación política de España.

– ¿Alberto Núñez Feijóo va a llegar a la presidencia del Gobierno?

– Estoy convencido de que sí. Lo que me gustaría es que eso ocurriera más pronto que tarde.

– ¿Es factible que el PNV respalde un gobierno del PP?

– No, en modo alguno. En el PP somos conscientes de que el PNV siempre va a estar con el PSOE. Hay que recordar que los jeltzales han aprobado infinidad de presupuestos de Felipe González, Zapatero y Sánchez. Solo aprobó tres presupuestos del PP y en uno de ellos incluso lo traicionaron.

– ¿Habrá que esperar al 2027 para ver si ocurre eso o Sánchez terminará su mandato antes de tiempo?

– La fortaleza de este gobierno se basa en su debilidad. Cuanto más débil sea Sánchez, más van a querer mantenerlo sus socios. Entonces, cuanto peor lo haga y más débil sea, tiene más garantías de que partidos como EH Bildu, PNV, Esquerra o Junts lo estén apoyando.

– ¿Cómo ve a EH Bildu y al PNV en Madrid?

– Los veo entregados realmente a Pedro Sánchez. De hecho, creo que PNV y EH Bildu están compitiendo ahora mismo por la simpatía de Sánchez.

– ¿Le sorprende que EH Bildu sea el socio más fiel del Gobierno central?

– Están los dos compitiendo muy estrechamente por ver quién es más leal a Sánchez. Les da igual todo. Les da absolutamente igual todo el reguero de corrupción que está supurando al gobierno. Les da igual los incumplimientos de los compromisos que haya habido. Y van a seguir así.