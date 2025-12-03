El donostiarra Iván Larraza Vila, nuevo viceconsejero de Bienestar Sustituye en el cargo a Ana Belén Otero que dejó su puesto a finales de septiembre

DV Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:02

El Gobierno Vasco aprobó este martes el nombramiento de Iván Larraza Vila como nuevo viceconsejero de Bienestar del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. El donostiarra, que sustituye en el cargo a Ana Belén Otero, ocupaba en la actualidad el puesto de director de gestión de la entidad de Matia Osasun y pasa ahora a formar parte del equipo de la consejera Nerea Melgosa.