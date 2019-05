El PSE no prevé ningún pacto que no implique el principio de «lealtad y reciprocidad» Denis Itxaso. / Archivo El teniente de diputado general y diputado foral de Cultura asegura que los socialistas están «muy tranquilos» AGENCIAS Jueves, 30 mayo 2019, 13:31

El teniente de diputado general y diputado foral de Cultura, Juventud y Deportes de Gipuzkoa en funciones, Denis Itxaso, ha afirmado que los socialistas no prevén «ningún acuerdo que no implique un principio de lealtad y de reciprocidad», pero si no hay «un principio de reciprocidad y de lealtad, eso da manos libres a todos para poder buscar la estabilidad a su manera» en las instituciones de de Gipuzkoa, de Bizkaia y Álava.

En declaraciones a los medios en San Sebastián, preguntado por las declaraciones realizadas este pasado miércoles por el portavoz foral en funciones, Imanol Lasa (PNV), que apostó por pactos «sólidos» de gobierno o de legislatura para Gipuzkoa «sin vetos» a ningún partido, en alusión a una posible alianza con EH Bildu, Itxaso ha opinado que«todo proceso de apareamiento entraña un ritual».

«Seguramente hay quien sigue pensando que son rituales que dan apariencia de fortaleza de cara a una negociación», ha añadido. En todo caso, ha asegurado que los socialistas están «muy tranquilos». «No nos vamos a engañar, ni vamos a engañar a nadie, hemos hecho una campaña en la que hemos insistido en el valor de la estabilidad y seguimos creyendo en ella», ha afirmado.

Además, Itxaso ha apuntado que durante la pasada campaña electoral ha debatido con el diputado general guipuzcoano en funciones, Markel Olano, y le ha escuchado «mil veces» en esos quince días decir que «el modelo de EH Bildu era antagónico y no ofrecía seguridad, ni estabilidad«.

En este contexto, ha opinado que «si ahora el PNV considera que se puede abrir el melón y considera a EH Bildu como un socio que otorgue estabilidad están en su derecho». «Nosotros respetaremos como tercera fuerza que somos en este caso las decisiones que adopte la primera fuerza que en este caso es quien necesita estabilidad que la pueden buscar donde consideren oportuno», ha señalado.

En todo caso, Itxaso ha señalado que están «razonablemente satisfechos», con los resultados de las elecciones forales y municipales, ya que han «crecido casi cuatro mil votos», así como «en porcentaje de voto casi por encima del 17,1%« y consideran que son »idóneos para aportar esa estabilidad«.

A ello ha añadido que, no obstante, «Olano es, por supuesto, muy dueño de ser coherente o de desdecirse en lo que ha estado planteando durante la campaña».

Lealtad y recirpocidad

En cuanto a los pactos puntuales que pudieran darse en municipios como Irun, donde el PSE-EE es primera fuerza, pero una alianza entre EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PNV podría quitarle la Alcaldía, Itxaso ha señalado que no contemplan «ningún acuerdo que no implique un principio de lealtad y de reciprocidad».

Finalmente, ha incidido en que en el PSE-EE aspiran «a una negociación sin ingerencias, ni de lo que pase en Madrid, ni de lo que pase en Navarra«.