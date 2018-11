Itxaso denuncia falta «de lealtad» y «de convicción» del PNV en los acuerdos de gobierno con el PSE Mendia, Lastra, Itxaso y Andueza, en el acto de este domingo. / PEDRO MARTÍNEZ Adriana Lastra e Idoia Mendia han sido las madrinas del candidato socialista a diputado general de Gipuzkoa A. GONZÁLEZ EGAÑA Domingo, 11 noviembre 2018, 15:04

Denis Itxaso ha denunciado la «falta de lealtad y de convicción» del PNV en los acuerdos de gobierno que mantiene con el PSE. Se ha referido a ayuntamientos como Eibar o Irun, donde «pone palos en las ruedas para dificultar el desarrollo de proyectos económicos». El candidato del PSE a diputado general de Gipuzkoa ha recordado a los jeltzales que los pactos requieren convicción, pero que «a ratos» no la ven en sus socios. «La división y el enfrentamiento que traen las agendas soberanistas impiden que sigamos centrados y avanzando. Pero no lo vamos a tolerar, ha costado muchísimo llegar hasta aquí y sabemos lo que es el enfrentamiento, la división y la bronca política. No la queremos importar de Cataluña, esa no es esa la senda», ha avisado.

El actual teniente de diputado general de Gipuzkoa ha hecho esta afirmación durante la puesta de largo de su candidatura en el atrio del auditorio del parque tecnológico de Miramon en San Sebastián, donde ha estado acompañado por los alcaldes socialistas guipuzcoanos y ha reunido a 400 personas que han querido arropar al candidato. La número dos del PSOE, Adriana Lastra, y la líder del PSE, Idoia Mendia, han ejercido de «madrinas» en el acto, en el que, entre otros, también han estado presentes Eneko Andueza, Iñaki Arriola, Miguel Ángel Morales y Odón Elorza, entre otros.

Itxaso ha recordado la visita del president Quim Torra al Kursaal de San Sebastián, este mismo miércoles. «Es bienvenido», le ha dicho, pero le ha recomendado «que escuche, que pregunte, que mire a su alrededor y que compare», ya que Itxaso está convencido de que lo mejor que han podido hacer los socialistas en este territorio y en este país ha sido «pactar para avanzar». También se ha dirigido a Arnaldo Otegi, Markel Olano y Joseba Egibar y les ha advertido de que «si siguen defendiendo esas agendas soberanistas ponen en riesgo la estabilidad del territorio». A su juicio, esa es la herramienta con la que se están llevando a cabo las políticas «que hacen a Gipuzkoa avanzar centradas en las personas y en los problemas cotidianos». A todos los socialistas les ha animado a no dejar «que nunca más volvamos a la bronca y a la división, tenemos por delante una aventura fantástica para convencer y seducir a tantos guipuzcoanos de que ésta es la fórmula y de que solo falta una cosa, que la tenemos que liderar nosotros los socialistas».

El candidato a liderar Gipuzkoa ha asegurado que los socialistas creen «en el valor terapéutico» de los acuerdos, que hoy en día casi tienen «un valor revolucionario en la política sectaria que se practica por las derechas y los nacionalismos». Itxaso ha asegurado que el territorio saldría ganando con un gobierno de la Diputación liderado por los socialistas.

Itxaso ha aprovechado la coincidencia de la fecha y la hora de la convocatoria, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, primer centenario del armisticio que puso fin a la I Guerra Mundial para realizar un homenaje expreso a las víctimas centenario del armisticio que dio fin a aquella contienda en la que fallecieron 10 millones de personas y tras la que luego llegarían «mayores atrocidades». El candidato ha exhibido en su solapa una amapola roja, símbolo de recuerdo de las víctimas de aquella contienda en el Reino Unido y ha repartido entre los asistentes unas decenas de ejemplares. «Esta fecha nos recuerda el valor de la memoria y la imperiosa necesidad de fortalecer el proyecto europeo y seguir luchando por la libertad en contra de una extrema derecha que pretende una vez más dividir y enfrentar para imponer», ha dicho. El candidato a liderar la Diputación Foral de Gipuzkoa tras las próximas elecciones de mayo de 2019 ha asegurado también que es una fecha propicia para recordar a otras víctimas «más cercanas», las víctimas del terrorismo «que merecen no solo cariño sino reconocimiento público», en especial por parte de las instituciones que «no debemos olvidar que a algunos se les arrebató la vida por defender la convivencia en libertad que hoy hemos ganado».

El también miembro de la dirección del PSE-EE ha subrayado que su compromiso con los valores de la libertad y la convivencia seguirán estando en el centro de su proyecto y ha puesto en valor la aportación a la cultura democrática y a la memoria de las víctimas del terrorismo realizadas por los socialistas en la Diputación foral, con iniciativas como el homenaje a la librería Lagun en el 50 aniversario de su fundación o la exposición Luces en la Memoria que se celebró en el Koldo Mitxelena.

«Podemos presumir de haber centrado las políticas de Gipuzkoa en la igualdad y el bienestar de la gente devolviéndole un guion marcado por las prioridades sociales y económicas», ha apuntado orgulloso también de haber marcado el ritmo de una gestión que «ha desatascado los principales problemas que arrastraba Gipuzkoa». Itxaso ha repasado la labor de todos y cada uno de los miembros de su equipo en la Diputación. Así ha puesto como ejemplo «la ejemplar» gestión de José Ignacio Asensio en la construcción del nuevo centro de gestión de residuos de Zubieta, que da solución a un problema ambiental y financiero que nadie había sido capaz de abordar con éxito hasta ahora». Sin olvidar los pasos dados en Movilidad, se ha referido asimismo a la diputada Marisol Garmendia para destacar «los acuerdos históricos que ha conseguido a la hora de integrar a Renfe en el sistema tarifario unificado de Gipuzkoa y a la hora de poner velocidad de crucero a la regeneración de Pasaia».

El candidato socialista ha realizado un prolijo repaso a la gestión desempeñada, a la propia situación por la que atraviesa Gipuzkoa, así como a sus principales desafíos de futuro, entre los que ha destacado el empleo de calidad. «No podemos dormirnos en los laureles, registramos los índices más bajos de desempleo, pero hay mucho trabajador pobre y demasiada precariedad que combatir», ha alertado. Ha repasado también que es precisamente en la falta de empleo o en la falta de oportunidades «donde anidan las actitudes populistas y antisistema, en busca de respuestas fáciles y soluciones mágicas». «Los nacionalismos y los populismos que juegan con nuestra convivencia, que plantean el debate de la soberanía en términos medievales cuando los ámbitos de decisión están más atomizados y fragmentados que nunca, son un riesgo para Europa pero son también un riesgo para Gipuzkoa», ha expuesto.

Itxaso está convencido de que los ciudadanos esperan respuestas a sus verdaderos problemas el empleo, el bienestar, una alternativa de futuro para los jóvenes, y que es deber del PSE-EE «ofrecerles respuestas y no escondernos tras planteamientos falsos como hacen la extrema derecha y los nacionalismos». «Los acuerdos los defendemos no por dar estabilidad sin más: la estabilidad sirve si nos ayuda a focalizar las prioridades, y es lo que estamos haciendo. ¿Os imagináis qué sería de Gipuzkoa si estuviésemos subidos a la noria de las reivindicaciones de la autodeterminación?», ha preguntado a los asistentes.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, por su parte, ha afirmado que los socialistas vascos están «abriendo el camino para resolver los problemas de la ciudadanía, para recuperar y ampliar sus derechos». Y ha destacado que los socialistas han demostrado a lo largo de su historia «capacidad para promover grandes transformaciones del país aliándose con todos los agentes y sabiendo gestionar la pluralidad». «Es que lo que ha hecho Denis Itxaso estos cuatro años. Lo que ha permitido a este territorio recuperar el ritmo, después de una legislatura de parálisis y confrontación. Y por eso, queremos, por eso necesitamos, que Denis Itxaso, y con él, los conjuntos de los socialistas guipuzcoanos revaliden, con más fuerza todavía, el liderazgo de las instituciones para que este territorio no pierda su tren de futuro», ha señalado.

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha criticado la actitud de PP y Ciudadanos a los que ha acusado de «no ser constitucionalistas» y de usar la carta magna para «dividir a los españoles». Lastra ha opinado además que el expresidente del Gobierno José María Aznar es el «ventrílocuo» de Pablo Casado y Albert Rivera y ha advertido de que los socialistas no contribuirán a «socavar los pilares de la convivencia» en España.