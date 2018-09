Itxaso busca formar «un gobierno nuevo y mejor liderado por el PSE-EE» Itxaso ha presentado su candidatura a las elecciones forales / LUSA El actual número dos del Ejecutivo foral presenta su candidatura a las primarias socialistas como candidato a diputado general MACARENA TEJADA Viernes, 14 septiembre 2018, 12:07

El socialista Denis Itxaso ha presentado este viernes por la mañana su candidatura a las primarias del PSE-EE de Gipuzkoa como candidato a diputado general. El actual número dos del Ejecutivo foral apuesta por «un gobierno nuevo y mejor liderado por el PSE-EE». Con esta idea en mente, Itxaso ha asegurado que salen a por todas, «pero también es cierto que no todo es ganar. Hay que saber trenzar acuerdos y hacer política». En cualquier caso, los socialistas guipuzcoanos quieren ya no solo formar un gobierno, sino liderarlo.

Entre otras cosas, Itxaso ha destacado que en Gipuzkoa «la sensibilidad de la izquierda es mayoritaria. Nuestra izquierda es de gobierno y tenemos una cintura política mayor», en referencia a la ampliación de consensos entre partidos. Además, ha subrayado que, a su juicio, esa característica del PSOE de llegar a acuerdos entre diferentes está «muy bien representada por el gobierno de Sánchez».

El «gran» desafío de Gipuzkoa en la actualidad, ha dicho, es la igualdad, además de la demografía. Por eso, «vamos a hacer de estos valores un elemento fundamental». Itxaso y su equipo pretenden trabajar alrededor de un pilar socioeconómico. También consideran que «hay que poner el foco en las personas, además de e las infraestructuras. Ha llegado el momento de priorizar mucho en las personas con políticas de empleo y sociales».