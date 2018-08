«En Irun se ha hecho un enorme esfuerzo de civismo con los alardes» «Seguimos siendo una ciudad atractiva para franceses y navarros desde el punto de vista comercial» ELISA LÓPEZ Lunes, 20 agosto 2018, 06:54

«Un alcalde debe conocer el latido de su ciudad», confiesa José Antonio Santano. Él pulsa la vida de la suya todos los días en sus viajes en autobús de casa al Ayuntamiento. Y si de algo se habla es de los «grandes proyectos de futuro que revolucionarán Irun», asegura.

-¿Es la regeneración del espacio ferroviario su proyecto más ambiciosos?

-Es una oportunidad que no tienen otros. Una ilusión colectiva. Ahora tenemos un río de vías ferroviarias que podemos adelgazar, y es lo que vamos a hacer. ¿Y esto qué te permite? Pues generar una nueva ciudad con más oportunidades de empleo, con una nueva estación... Una ilusión que se está convirtiendo en oportunidad porque quien tenía la llave de la operación, que es Adif, ya ha dado el visto nuevo. Una realidad que empezará a tomar cuerpo en otoño con un proceso de participación ciudadana importante. Porque queremos contar con la complicidad de los ciudadanos sino, no vale. Irun puede convertirse en capitalidad transfronteriza.

-Los comerciantes reclaman un impulso a su sector porque aseguran que ha perdido pujanza...

-El mundo está cambiando y el comercio también, y esto afecta a Irun y a todas las ciudades. En nuestra mano está la reacción ante este cambio. Y en este sentido, Ayuntamiento, asociaciones de comerciantes, Cámara de Comercio y Asociación Mercantil estamos impulsando iniciativas que van a empezar a verse ya y que lo revitalizarán. Irun sigue siendo una ciudad importante desde el punto de vista comercial y atractiva para los franceses y navarros, aunque es verdad que hay nuevos elementos en competición. Pero el espacio ferroviario ayudará...

-En el ámbito económico, ¿la ampliación del parque tecnológico de Zubieta es otro de sus retos?

-Sí, pero hay que ser realistas y hacer un calendario de actividades. Irun tiene el proyecto ferroviario. Es verdad que de cara al futuro hay otras iniciativas, pero esta va a consumir buena parte de nuestros esfuerzos de los próximos años. Hablamos de más de 65.000 metros cuadrados, con toda la reforma urbana que eso conlleva en el corazón de la ciudad. Aunque tampoco queremos descuidar la actividad económica más convencional, como el éxito de Araso. Hace bien poco se abrían nuevos pabellones porque hay mucha demanda de actividad industrial.

-La división del Alarde parece que se ha cronificado. ¿Le preocupa?

-Lo importante es ver cómo se canalizan los conflictos y, pese a lo que se diga, se ha hecho un enorme esfuerzo de civismo. Somos conscientes de que hay dos formas de entender la fiesta y el Alarde, y las dos conviven hoy ya de manera respetuosa. Es un esfuerzo que ha hecho la ciudadanía.

-Pero a usted se le critica por no recibir a los dos alardes...

-Como alcalde siempre he tenido una obsesión, la convivencia. Pero me hago una pregunta: ¿Por qué las otras instituciones no vienen al Alarde mayoritario? Es de la mayoría y legítimo también. Es que para algunas instituciones el Alarde mayoritario está proscrito.

-¿Proscrito?

-Es que hay grupos políticos que califican de manera muy dura al Alarde tradicional...