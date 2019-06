El PNV de Irun anuncia que rechaza continuar «la farsa negociadora del PSE» Imagen de archivo de Xabier Iridoy. / Floren Portu El portavoz, Xabier Iridoy, ha calificado de «decepcionante» la última reunión con los socialistas porque «no hemos escuchado ninguna propuesta concreta» IÑIGO MORONDO Jueves, 27 junio 2019, 13:03

El PNV de Irun ha anunciado este jueves que rechaza «por completo continuar con la farsa negociadora del PSE». De las declaraciones que ha hecho públicas su portavoz, Xabier Iridoy, se entiende que los jeltzales dan por finalizadas las conversaciones con los socialistas «mientras no demuestren un cambio de actitud».

Iridoy ha asegurado que la reunión mantenida el miércoles resultó «decepcionante» porque el PSE no presentó «ninguna propuesta concreta, que fue lo que les requerimos en la reunión anterior». ha criticado que pese a las palabras del alcalde en su investidura sobre su disposición a hablar y a acordar, «mucho se dice y poco se hace. Nos ha presentado un documento genérico, sin concreción alguna y que no plantea cambiar la forma de hacer política compartiendo con diferentes. Nos ha quedado claro que el PSE no ha querido negociar en ningún momento».

Así, Iridoy ha anunciado que, «por responsabilidad hacia Irun y sus personas», su partido no continuará «esta farsa negociadora. No vemos en el alcalde ninguna voluntad de aceptar el cambio que Irun ha votado. Se centra en un modelo de hacer política del pasado y no es lo que queremos para Irun, no nos satisface en absoluto». Por ello, Iridoy ha mostrado «total predisposición a liderar el cambio desde la oposición. Defenderemos y trabajaremos un cambio de políticas, compartiendo con el resto de grupos, un cambio que ilusione. No nos valen las medias tintas, no nos valen las palabras. Nos comprometemos a trabajar por el bienestar de Irun y sus personas y lo demostraremos con hechos», ha finalizado.