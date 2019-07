INVESTIR NO ES GOBERNAR Sánchez y los candidatos autonómicos en su misma tesitura se asoman aun calvario sin pactos más sólidosque para salir del paso | LOURDES PÉREZ LA MIRADA Lunes, 15 julio 2019, 08:40

1A grandes males, grandes remedios. Que llevamos desde diciembre de 2015 sumidos en una inestabilidad que se ha hecho estable, con los candidatos a presidente jugándose las inciertas investiduras, pues echamos mano de un clásico: los cambios legislativos, porque el problema casi siempre es el supuesto corsé del marco legal y no la incapacidad o la falta de pericia y tolerancia para desenvolverse en él. Pedro Sánchez acaba de sumarse a las voces que reclaman desde una reforma del artículo 99 de la Constitución -el que regula los procesos de elección presidencial- a cambios en la normativa electoral, con una prima 'a la griega' -es la propuesta de Pablo Casado- para la lista más votada. Basta con leerse el mecanismo de modificación del propio texto constitucional para comprobar que los partidos pretenden tapar la hemorragia con una tirita. Porque esa reforma exige, de saque, una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso y el Senado: es decir, 210 de los 350 escaños de la Cámara baja, lo que implica que para salir adelante necesitaría el concierto, cuando menos, de tres de las principales siglas del hemiciclo. O lo que es lo mismo, una anuencia transversal que superara la dinámica de bloques y la pugna de intereses contrapuestos que se libra hoy, en paralelo, en el seno de cada uno de esos frentes con las investiduras en España, Madrid, Navarra y Murcia como terreno de operaciones. Un entendimiento de esta envergadura lleva años sin operar en el país, que ni siquiera ha sido capaz de mantener en pie los consensos por las pensiones en el Pacto de Toledo. Se anima a reformar la Constitución cuando no se sabe a estas horas, a falta de una semana para el inicio de la sesión plenaria en el Congreso, qué va a pasar con el intento de elección de Sánchez. A menos que la ocurrencia sea remover los parámetros constitucionales sin tan siquiera tener un presidente del Gobierno designado como tal.

2Las incertidumbres que rodean las investiduras de Sánchez y de María Chivite -por el lado socialista- y de la madrileña Isabel Díaz-Ayuso y el murciano Fernando López Miras -por el flanco del PP- no solo están reflejando una tensión de alto voltaje entre los condicionantes de un mapa político cuarteado, las pretensiones y las cuitas de cada uno de los partidos y la gestión de unos egos muy acusados. También están anticipando que, ante semejante pulso entre debilidades cruzadas, la gobernabilidad puede convertirse en un calvario aun cuando las investiduras lleguen a prosperar. Ahí está para evidenciarlo la Generalitat comandada por Quim Torra, imposibilitada para sacar adelante cualquier iniciativa de fuste. Con la política transformada en una 'performance', 66 diputados socialistas han reclamado al PP que les devuelva el sacrificio de abstenerse como hicieron ellos con Mariano Rajoy en octubre de 2016, después de que Sánchez renunciara a su escaño y emprendiera el viaje hacia el liderazgo del PSOE aferrado al volante del 'no es no'. Al margen de las contradicciones de ida y vuelta -Casado carga con las suyas-, lo que los autores de la misiva obvian es que Rajoy llegó a aquella investidura tras amarrar, aunque fuera a regañadientes, un pacto con Ciudadanos y que no pidió a quienes estaban en sus antípodas -Podemos- que le rescataran del naufragio. A una semana de la investidura, Sánchez no ha cerrado ningún acuerdo con quienes pueden serle afines mientras apela al sentido de Estado de una abstención de Casado y Rivera, aquellos a los que él mismo combatió en campaña emparentándolos con la ultraderecha.

3Sin un acuerdo atado que incluya los próximos presupuestos, la investidura de Sánchez -que continúa gobernando con las Cuentas de Rajoy- sería pan para hoy y hambre para mañana si es que la conquista. Sin algo que se asemeje a un pacto de no agresión a lo largo de la legislatura con EH Bildu, Chivite tendrá cuesta arriba que su eventual Ejecutivo pueda hacer algo más que administrar el poder. Sin un compromiso proactivo con Vox, Díaz-Ayuso y López Miras sufrirán, como ya lo están haciendo, en Madrid y Murcia. El Govern minoritario y dividido de Torra se tambalea desde su misma conformación. Y ni siquiera la 'pax vasca' que bendice al bipartito de Iñigo Urkullu es suficiente para renovar los Presupuestos y hacer más lustrosa una producción legislativa por debajo de las expectativas de un Gabinete situado a un escaño de la mayoría absoluta.