La investidura de Sánchez: dos años y 50 hitos

Este domingo, 16 de noviembre, se cumplen dos años desde que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno por tercera vez gracias a haber aguantado lo justo en las elecciones generales que adelantó al 23-J para forjar una inédita e inestable mayoría con el conjunto del soberanismo catalán y vasco. Una alianza sustentada en la controvertida ley de amnistía, que acaba de recibir su primer espaldarazo en Europa justo cuando -paradojas de la política- Junts ha abandonado al Ejecutivo dejando la legislatura en el alambre. Esta es la historia de 24 meses subidos a la yincana, en 50 de sus hitos.

1 23/07/2023

El adelanto de las generales y una campaña de agitación del miedo a los pactos del PP y Vox permiten a Sánchez aguantar el embate de Feijóo. El huido Carles Puigdemont se hace clave.

Ampliar EP

2 26/09/2023

El líder del PP se presenta a la investidura sin apoyos y tras convocar la primera manifestación contra la amnistía. El PSOE, tras negarla antes del 23-J, la negocia con Junts.

3 31/10/2023

La princesa Leonor jura la Constitución ante las Cortes el día que cumple su mayoría de edad. La víspera, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, se fotografía con Puigdemont.

Ampliar EFE

4 9/11/2023

El PSOE y Junts cierran en Bruselas el pacto que, sustentado en la ley de amnistía, encarrila la investidura de Sánchez.

5 16/11/2023

Sánchez es reelegido y comienza, contra pronóstico, su tercer mandato en La Moncloa.

Ampliar EFE

6 2/12/2023

Primera reunión PSOE-Junts en Ginebra con la mediación del exdiplomático salvadoreño Francisco Galindo.

7 30/01/2024

Junts tumba en el Congreso la amnistía al ver insuficiente el blindaje de Puigdemont ante la acusación de terrorismo en el 'caso Tsunami'. Días entes, los secesionistas martirizan al Gobierno en tres decretos claves.

8 18/02/2024

Galicia inicia el nuevo ciclo electoral. El PP retiene la mayoría absoluta.

9 21/02/2024

Estalla el 'caso Koldo García' tras la detención del antiguo hombre de confianza del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. Seis días después, Ábalos se pasa al Grupo Mixto.

Ampliar EFE

10 12/03/2024

Trasciende que la Fiscalía ha denunciado –acaba procesado– al novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal. La causa se volverá contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por posible revelación de secretos.

11 13/03/2024

El president Aragonès (ERC) adelanta las catalanas al 12 de mayo al quedarse sin Presupuestos. Al día siguiente, el Congreso aprueba la amnistía. El PP la vetará en el Senado.

12 21/04/2024

El PNV gana las elecciones vascas en votos, pero empatados a 27 escaños con una EH Bildu en máximos históricos. Nacionalistas y socialistas reeditarán su alianza en el Gobierno.

13 24/04/2024

Carta a la ciudadanía. pic.twitter.com/c2nFxTXQTK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2024

14 19/05/2024

El presidente de Argentina, Javier Milei, llama «corrupta» a la esposa de Sánchez en un mitin de Vox en Madrid. Antes, el ministro Puente había ironizado con si Milei se droga. El Gobierno retira a su embajadora, en una crisis diplomática inédita. Un mes después, Ayuso condecora al mandatario ultraliberal.

Ampliar EFE

15 28/05/2024

España reconoce Palestina como Estado y ahonda el choque con Israel por el castigo a Gaza tras la matanza de Hamás del 7 de octubre de 2023.

16 09/06/2024

El PP gana las elecciones a la Eurocámara con dos escaños y cuatro puntos de diferencia sobre el PSOE. Cinco días antes, el juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez como investigada. Yolanda Díaz renuncia al liderazgo de Sumar tras un nuevo fiasco en las urnas.

17 11/06/2024

La amnistía entra en vigor tras su sello definitivo en el Congreso el 30 de mayo. El Supremo rechaza el 1 de julio exonerar a Puigdemont y Junqueras de la malversación aplicando la propia ley. El 12, la número dos de ERC, Marta Rovira, regresa a Cataluña, pero por un error judicial en el 'caso Tsunami'.

18 25/06/2024

Tras cinco años de inusitado bloqueo y con la mediación de la UE, el Gobierno y el PP renuevan el Poder Judicial. El 11 de julio, Vox rompe las coaliciones que mantenía con los gobiernos en cinco gobiernos al no plegarse los populares al ultimátum para que las comunidades no asumieran el reparto de 347 menores inmigrantes solos hacinados en Canaria.

19 23/07/2024

Junts tumba el techo de gasto y frustra los Presupuestos del Gobierno para 2025. El año acabaría con otra prórroga de las Cuentas de 2023.

20 29/07/2024

ERC acepta respaldar la investidura Illa, el 8 de agosto, a cambio de un concierto económico.

21 10/10/2024

Un nuevo informe de la Guardia Civil sitúa al exministro Ábalos al borde de la imputación en el Supremo. La UCO desvela que la trama el 'caso Koldo' compró al también exsecretario de Organización del PSOE un chalet y pagó 900.000 euros por el piso de su 'novia', Jésica Rodríguez.

22 24/10/2024

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, abandona la política por acusaciones de acoso sexual. Hoy enfila el banquillo por supuesta agresión a la actriz Elisa Mouliaá.

Ampliar EP

23 29/10/2024

Una dana devastadora causa 229 muertos en la provincia de Valencia. La gestión de la catástrofe abre una dura batalla entre el PP –con el presidente de la Comunidad, Carlos Mazón, muy cuestionado– y el Gobierno. Sánchez es recibido con gritos y barro en Paiporta.

Ampliar R.C.

24 21/11/2024

El Gobierno logra sacar adelante con mucha dificultad una reforma fiscal menos ambiciosa de lo que pretendía.

25 17/02/2025

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, escenifica un encontronazo con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por la tributación del SMI. Tardan más de un mes en cerrar un acuerdo. Previamente, Díaz había chocado con el ministro de Economía por la reducción de la jornada.

26 04/03/2025

El Gobierno pacta con Junts que la Generalitat asuma la delegación de transferencias migratorias. Podemos bloquea su materialización por «racista».

27 22/04/2025

Sánchez, presionado por la UE y la OTAN, anuncia una inversión de 10.471 millones de euros para conseguir elevar este año hasta el 2% del PIB el gasto en defensa.

28 28/04/2025

España sufre un apagón histórico que provoca daños económicosde entre 19.000 y 22.000 millones de euros, en la industria, servicios, transporte y pequeñas y medianas empresas.

Ampliar EP

29 22/05/2025

La jueza envía a juicio oral al hermano de Pedro Sánchez y al líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por presunto enchufismo. Gallardo busca un aforamiento exprés tumbado por la justicia.

30 29/05/2025

Estalla el 'caso fontanera', que señala a la ahora exmilitante socialista Leire Díez por intentar recabar 'trapos sucios' de jueces, fiscales y agentes de la UCO vinculados a causas contra el PSOE. El caso se judicializa, con audios que acaban apuntando a Cerdán y a Sánchez.

31 12/06/2025

La Guardia Civil presenta al juez un informe demoledor que llevará a prisión al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que deja sus cargos ese mismo día. La noticia abre a Sánchez la mayor crisis política en siete años de Gobierno.

32 25/06/2025

Sánchez desafía a Trump en la cumbre de la OTAN en La Haya al negarse a subir al 5% del PIB el gasto militar. El líder de EE UU amenaza con más aranceles para España.

33 26/06/2025

El Constitucional avala la ley de amnistía, pero Puigdemont sigue sin poder regresar a España sin riesgo a ser detenido.

34 5/07/2025

El alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, hombre de confianza de Sánchez en el PSOE, se ve forzado a dimitir por presunto acoso sexual a mujeres bajo su mando.

35 6/07/2025

El PP reelige a Feijóo para intentar alcanzar La Moncloa. El líder de los populares se compromete a gobernar sin Vox.

36 9/07/2025

Sánchez supera el pleno monográfico sobre la corrupción. Los socios sitúan la línea roja en que no se acredite financiación irregular del PSOE.

37 13/07/2025

Estalla los disturbios xenófobos en la localidad murciana de Torre Pacheco.

38 16/07/2025

Un juez de Cataluña imputa al exministro Montoro y a nueve cargos de su departamento por amañar leyes.

39 10/08/2025

Se desata una devastadora ola de incendios cuya gestión enfrenta al Gobierno y las comunidades del PP.

Ampliar EFE

40 8/09/25

Sánchez decreta el embargo de armas a Israel, que será aprobado por el Congreso. Se abren semanas de pulso entre el Gobierno y el PP por el «genocidio» en Gaza. Manifestantes propalestinos, con aval del presidente, fuerzan la suspensión de la etapa final de la Vuelta.

41 19/09/2025

Las incidencias en las pulseras antimaltratadores abre un cisma entre el Gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial.

42 3/10/2025

El informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos apunta al pago por el PSOE en dinero negro al exministro y Koldo García.

43 14/10/2025

El Gobierno presiona al PP con una reforma de la Constitución para «blindar» el derecho al aborto para la que no tiene mayoría.

44 16/10/2025

BBVA fracasa en su OPA al Sabadell, rechazada por el Gobierno y por los partidos catalanes.

45 27/10/2025

Junts rompe con Sánchez y deja la legislatura española en el alambre.

46 3/11/2025

Carlos Mazón dimte al frente de la Comunidad Valenciana tras un tenso funeral de Estado por el aniversario de la dana.

Ampliar EP

47 3/11/2025

El Supremo impulsa que Ábalos, Koldo y De Aldama vayan a juicio por la trama de las mascarillas en pandemia.

48 3/11/2025

El Supremo impulsa que Ábalos, Koldo y De Aldama vayan a juicio por la trama de las mascarillas en pandemia.

Ampliar EP

49 3/11/2025

Comienza en el Supremo el histórico juicio al fiscal general por supuesta revelación de datos confidenciales del novio de Ayuso, Alberto González Amador.

50 13/11/2025

El abogado general del Tribunal Europeo otorga el aval preliminar a la ley de amnistía.

Reporta un error