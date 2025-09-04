Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una de las protestas durante la etapa de ayer. AFP

Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»

Aburto remarca que le da «vergüenza ajena» la actitud de Otegi y arremete contra Bildu, a quien pide que condene la actitud de quienes pusieron en riesgo «la vida de los ciclistas»

David Guadilla y Luis López

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:19

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha unido a el lehendakari Pradales y la diputada general Etxanobe en la condena frontal a los ... incidentes que ayer desembocaron en la cancelación del final de la etapa de la Vuelta en la capital de Bizkaia. Pero lo ha hecho elevando la temperatura varios grados. Acusó a los manifestantes propalestinos de «usar la violencia poniendo en riesgo la seguridad, la salud y hasta la propia vida de los ciclistas». Les tildó de «incívicos e intolerantes» que «serán recordados como los grandes héroes de cargarse la buena imagen de Bilbao y de Euskadi y de la afición al ciclismo». E incluso cuestionó sus motivaciones: «¿De verdad el objetivo era solidarizarse con Palestina y denunciar la participación del equipo que lleva el nombre de Israel? No lo creo». También aprecia cierta contradicción en su actitud, porque «clamaban en contra de la muerte de tantas vidas humanas palestinas» mientras «no les importaba poner en riesgo la vida de unos ciclistas cuya única defensa es un casco de carrera».

