El jeltzale Jon Insausti junto a la socialista Ane Oyarbide, en el último Pleno municipaI. Lobo Altuna

Insausti será elegido hoy el séptimo alcalde donostiarra de la democracia

El jeltzale será elegido con el apoyo de PNV y PSE como candidato propuesto por el grupo más votado en las elecciones de 2023

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:04

El Ayuntamiento de San Sebastián abre hoy un nuevo ciclo en su historia al elegir en el Pleno extraordinario municipal, al séptimo alcalde de la ... democracia y el primero que en este período toma las riendas en pleno mandato, y no a su inicio. Jon Insausti, hasta ahora concejal de Cultura, Turismo y Euskera, de 36 años, será elegido nuevo alcalde con el apoyo del PNV y PSE. Insausti –por baja del edil nacionalista Juanra Viles– recibirá 13 votos, a uno de la mayoría absoluta, con lo que será proclamado nuevo alcalde como candidato del grupo municipal más votado en 2023. Si bien Eneko Goia presentó su renuncia el pasado 2 de octubre, y en este momento la alcaldesa accidental es Nekane Arzallus, será el primero el que le hará entrega de la makila de la ciudad al final de una sesión que se espera de trámite y en la que, en principio, los grupos de la oposición parece que se inclinan por no presentar aspirantes alternativos. Los socialistas, que en 2023 se abstuvieron, votarán a favor de Insausti en cumplimiento de los acuerdos de coalición con el PNV.

