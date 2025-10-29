Insausti será elegido hoy el séptimo alcalde donostiarra de la democracia

El Ayuntamiento de San Sebastián abre hoy un nuevo ciclo en su historia al elegir en el Pleno extraordinario municipal, al séptimo alcalde de la ... democracia y el primero que en este período toma las riendas en pleno mandato, y no a su inicio. Jon Insausti, hasta ahora concejal de Cultura, Turismo y Euskera, de 36 años, será elegido nuevo alcalde con el apoyo del PNV y PSE. Insausti –por baja del edil nacionalista Juanra Viles– recibirá 13 votos, a uno de la mayoría absoluta, con lo que será proclamado nuevo alcalde como candidato del grupo municipal más votado en 2023. Si bien Eneko Goia presentó su renuncia el pasado 2 de octubre, y en este momento la alcaldesa accidental es Nekane Arzallus, será el primero el que le hará entrega de la makila de la ciudad al final de una sesión que se espera de trámite y en la que, en principio, los grupos de la oposición parece que se inclinan por no presentar aspirantes alternativos. Los socialistas, que en 2023 se abstuvieron, votarán a favor de Insausti en cumplimiento de los acuerdos de coalición con el PNV.

Procedimiento Se elegirá al candidato en votación secreta con papeleta y urna. Será elegido Insausti como candidato del PNV, el más votado en 2023.

El relevo en la Alcaldía abre una nueva etapa en San Sebastián que culminará con una dura batalla en las próximas elecciones municipales de 2027. La salida de Goia, en la que el desgaste en la gestión ha pesado de forma determinante, pondrá a prueba también la solidez del acuerdo de gobierno PNV-PSE, sobre todo en una coyuntura en la que la portavoz municipal socialista, Ane Oyarbide, ha comenzado a marcar distancias con el PNV en la gestión del urbanismo y de la vivienda.

Relevo Goia entregará a Inssausti la makila de alcalde.

Nueva generación

El nuevo tiempo que se abre en Donostia plantea también un laboratorio de ensayo en la política vasca con un movimiento de relevo generacional con el que el PNV liderado por Aitor Esteban quiere soltar lastre y conectar con las nuevas generaciones. El problema es que, junto a la presión de EH Bildu, los jeltzales necesitan también retener el 'voto de orden' que recibieron en 2015 para desplazar al alcalde Juan Karlos Izagirre, de EH Bildu, que ganó los comicios por sorpresa en 2011.

Nuevos ediles Tomás Pascua, del PP, e Idoia Gracia, del PNV, tomarán posesión como nuevos concejales para sustituir a Jorge Mota y Eneko Goia

El Pleno comenzará a las 11.30 de la mañana. Será una sesión corta, pero no exenta de emoción y de simbolismo, y con algunas incógnitas sobre los discursos de los diferentes grupos municipales, que ya explicitaron sus estrategias en el último debate sobre el estado de la ciudad. La vivienda, el turismo y la seguridad se convirtieron ese día en los ejes de la discusión. La sesión comenzará con la toma de posesión de los dos nuevos concejales. Se trata de Tomás Pascua, que sustituirá al edil del PP Jorge Mota, quien renunció el mismo día que Goia, e Idoia Gracia, que entra a formar parte del grupo municipal del PNV en sustitución del alcalde saliente. Después se elegirá al nuevo alcalde en votación secreta, con papeleta y urna.