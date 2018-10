Inquietud en el PP vasco por el efecto del tono de Casado en el electorado moderado Barrio hace un selfie acompañado de Casado, Maroto, Alonso y otros miembros del PP vasco en las pasadas fiestas de La Blanca. / EFE Preocupa que el discurso de 'brocha gorda' complique una estrategia de cara a las municipales para recuperar voto que se fue al PNV ALBERTO SURIO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 octubre 2018, 06:40

Los dirigentes del PP vasco no ocultan en privado su inquietud por el tono empleado por su líder Pablo Casado, que tuvo anteayer un elocuente botón de muestra con una intervención en el Congreso en la que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser «partícipe» del «golpe de Estado que se está perpetrando en España» por su actitud condescendiente con los partidos independentistas catalanes. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha insistido en los últimos días la necesidad de «mirar al centro» y ha expresado su confianza en que Casado «ya moderará sus discursos» en el futuro. Pero el trazo grueso de los últimos días suscita una creciente preocupación, que apunta tanto a las formas como al fondo porque, en opinión de relevantes dirigentes del PP vasco, la dinámica de la polarización que alientan determinadas tácticas de comunicación puede complicar una estrategia aperturista de cara a las elecciones municipales y forales para recuperar antiguo voto 'prestado' al PNV en los comicios de 2015 e, incluso ser también utilizada para que el PSOE movilice al electorado de centro-izquierda.

El análisis que se efectúa en la dirección del PP vasco -en su momento afín mayoritariamente a Soraya Sáenz de Santamaría- es que cierto perfil de excesiva dureza, si se pasa de frenada, puede perjudicar la estrategia del partido, en especial en el País Vasco, y ahondar la sensación de que este partido prefiere situarse en un córner del tablero político con un excesivo de tremendismo dialéctico y demonización del adversario. El peligro, admiten, es que este lenguaje aleje a los sectores centristas y liberales a los que también aspira a representar el PP y proyecte un retrato demasiado escorado e ideologizado, anclado en un imaginario extremadamente conservador que no responde ni a la realidad sociológica mayoritaria del electorado del PP. Sobre todo en un momento en el que la pugna con Ciudadanos por el espacio liberal está más abierta en canal que nunca.

Endurecimiento artificial

Entre los populares vascos se reconoce que la discusión estratégica está abierta y que sólo las elecciones permitirían obtener conclusiones definitivas, pero ya han deslizado internamente sus objeciones a un endurecimiento artificial del discurso que tiene que ver más con las dinámicas mediáticas en Madrid que con las demandas reales de sus afiliados y sus electores. Por un lado, quienes más sintonizan con el estilo de Casado, y consideran que ha acertado de lleno con sus últimas declaraciones, sostienen que su apuesta va a servir para galvanizar al electorado de centro-derecha, superar su desunión, motivarlo, ya que, indican, reclama energía y contundencia frente a Pedro Sánchez.

Pero, por otra parte, otro sector de dirigentes del partido -que es mayoritario en el comité ejecutivo del País Vasco- se muestra escéptico de los resultados de este regreso a las esencias de la dureza. Sobre todo en el País Vasco.

Eso no quiere decir que el PP vasco se plantee bajar la guardia en debates como el abierto sobre el futuro estatus de autogobierno o la construcción de un relato democrático de lo que fue el terrorismo. La firmeza en estas cuestiones, sostienen, será la máxima. Pero eso no puede suponer que se obvie que la sociedad vasca de hoy no es la misma que la de hace 15 años, con la violencia de ETA en activo. Por eso mismo recalcan que la línea discursiva no puede ser ya la misma y advierten que la desproporción acaba por volverse siempre en contra de quien la plantea.

En este sentido, las fuentes consultadas muestran su preocupación por el hecho de que la aparición de Vox pueda simplificar demasiado el mensaje, lo que en su opinión, introduce en una etapa preelectoral un factor de distorsión y una carrera por ver quién exhibe la estrategia más rocosa.

Los populares son conscientes, en este sentido, que una de las batallas en el electorado vasco se van a librar en ese espacio moderado, parte del cual fue a parar al PNV en las elecciones municipales y forales de 2015 como voto útil, en especial en Gipuzkoa, para frenar a EH Bildu y desplazarle del gobierno de las instituciones, sobre todo en Gipuzkoa. Para recuperar ese voto liberal y moderado fronterizo con el nacionalismo, estos dirigentes del PP confiesan que hace falta «una estrategia inteligente» y no «discursos de brocha gorda».