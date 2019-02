Innerarity niega haber recibido oferta alguna para hacer de relator en Cataluña El filósofo bilbaíno había sonado como propuesta de Podemos para mediar en la mesa impulsada por Sánchez y el Govern ELISA LÓPEZ Viernes, 8 febrero 2019, 08:03

Daniel Innerarity niega haber recibido oferta alguna de Podemos para hacer de relator, facilitador o coordinador externo en las conversaciones de la mesa de partidos que el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat habían acordado poner en marcha la búsqueda del diálogo en Cataluña.

Así lo confirmó ayer a este periódico el filósofo bilbaíno y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Innerarity aseguró que conoció la información que publicó un diario catalán a través de un enlace a dicha noticia que le enviaron unos amigos. En su edición de ayer, el diario catalán se hizo eco de que Podemos ya había impulsado la figura del relator el pasado mes de noviembre y que habría propuesto para dicho fin el nombre del catedrático.

Según la información, para dar curso al acuerdo presupuestario que habían alcanzado con el Gobierno de Sánchez en el mes de octubre, Unidos Podemos propuso una mesa de partidos que incluía a la formación morada y al PNV, y que apostaba por un relator neutral que articulara las negociaciones que desbloquearan la situación política en Catalunya. Hasta se habría impulsado un nombre de prestigio y con un perfil político de consenso, el de Innerarity.

«Yo no he recibido ninguna proposición. De nadie. Ni tampoco se me ha pedido opinión al respecto ni sugerencias. En cualquier caso, no puedo opinar ni mostrar mi postura sobre algo que no existe, que no se ha formulado. Me acabo de enterar (por ayer) gracias a las llamadas de amigos y de gente conocida», afirmó el también investigador de Ikerbasque, que añadió que «este es un tema muy delicado que, en todo caso, debería tratarse de una manera muy seria y con total discreción. Soy de los que considero que la política debería hacerse de forma muy rigurosa».

No obstante, la información del diario catalán no es novedosa. Lo cierto es que no es ningún secreto que desde el estallido de la crisis catalana, en septiembre de 2017, Unidos Podemos y En Comú quisieron impulsar una solución política dialogada y bajo los auspicios de figuras políticas o institucionales que pudieran apostar por el diálogo. Ese era el espíritu de la Declaración de Zaragoza, donde se reunieron los cargos públicos de Unidos Podemos, entre ellos el líder vasco, Lander Martínez.