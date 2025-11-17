Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Trabajos para el transporte de vehículos y chatarra en el Puerto de Pasaia. Morquecho

Un informe de Puertos del Estado se opone a descatalogar Pasaia por su valor «estratégico»

El estudio del organismo estatal sostiene que la infraestructura cumple con los cinco requisitos para ser de interés general y descarta la desclasificación que solicita el Gobierno Vasco

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Un informe de Puertos del Estado rechaza desprenderse del Puerto de Pasaia por su valor «estratégico». El dictamen, a cuyo parte del contenido ha tenido ... acceso este periódico, esgrime que la infraestructura guipuzcoana cumple con los cinco requisitos necesarios para ser considerado de interés general, por lo que descarta el traspaso de la competencia solicitado por el Gobierno Vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

