El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz Europa Press

La infidelidad en la custodia de documentos: el otro delito 'menor' que amenaza al fiscal general

El instructor del Supremo ha dado luz verde a esta acusación menos gravosa que la revelación, pero que le podría inhabilitar igualmente

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:06

Álvaro García Ortiz se sentará este otoño en el banquillo del Supremo para responder por su supuesta implicación en las maniobras en marzo de 2024 ... para revelar datos de la investigación por doble fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. En alto tribunal nadie se atreve a avanza el resultado de un juicio sin precedentes en la historia judicial española.

