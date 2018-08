Inés Núñez de la Parte: «Me gustaría que Sánchez, en nombre del Estado, pidiera disculpas a mi madre como víctima de abusos policiales» Inés Núñez de la Parte recuerda a su padre asesinado en 1977. Hija de Francisco Javier Núñez, víctima de abuso policial en 1977 «El hecho de que la Policía asesinara a mi padre en ningún caso deslegitima a todas las Fuerzas de Seguridad ni tampoco justifica la violencia de ETA» A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 15 agosto 2018, 15:32

El padre de la abogada Inés Núñez de la Parte fue la última víctima de la semana pro amnistía de 1977 en Bilbao. Francisco Javier Núñez, un profesor de matemáticas de 38 años, se topó con una manifestación cuando regresaba con su pequeña de tres años y medio a casa, y dos policías le dieron una paliza en el portal. Estuvo dos días en cama y cuando se pudo levantar fue al juzgado a denunciar lo ocurrido. Allí dieron aviso a los agentes que le habían agredido, que le hicieron entrar en una furgoneta. Le ataron las manos y le obligaron a beber con un embudo un litro de coñac y otro de aceite de ricino. Eso le reventó por dentro. Tardó trece días y noches en morir. El delito ha prescrito. Hoy, su hija reclama que el Gobierno español, el mismo que acaba de retirar el recurso a la ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneración de Derechos Humanos, debería pedir disculpas a su madre. «Que no se muera sin escucharlas», ruega.

-¿Qué significa para usted la decisión del Gobierno de retirar el recurso a la ley de abusos policiales?

-Es una decisión ética. El recurso nunca debió ser planteado. Durante dos años el PP ha impedido que esta ley emanada del Parlamento Vasco se aplique, cuando lo único que pretendía era reconocer y reparar tímidamente a las víctimas.

-¿Por qué dice «tímidamente»?

-Suelo decirlo así porque la indemnización que se reconoce a las víctimas policiales es básicamente la mitad que las de la violencia de ETA. Y, ahora que la ley va a sufrir unos cambios que ha exigido el PSOE para que siga adelante, es el momento de corregirlo. ¿Por qué una víctima mortal de la Policía, comprobada y declarada, tiene que ser reparada con 135.000 euros, cuando una de ETA lo es con 250.000? Y me parece muy bien que lo reciban, tienen todo mi afecto y mi solidaridad, pero no entiendo la diferencia. Parece que es por dinero. No. Es por concepto. El hecho de que a mi padre le maten unos policías y reparen con la mitad, me ofende personalmente porque es injusto para mi madre y para tantas otras víctimas. Nos indemnizan como si hubiera muerto en accidente de tráfico y es asesinato en toda regla.

-Su padre tuvo un reconocimiento como víctima policial tras aprobarse el primer decreto por el Gobierno Vasco en 2012.

-El decreto que afecta al caso de mi padre es el del periodo predemocrático que va de 1968 a 1977, el que afecta a las víctimas de la dictadura, que no ha sido impugnado por el Gobierno español. Pero sin embargo, a sus efectos aquí no hubo violencia policial en la dictadura. Yo todavía estoy esperando que alguien del Ejecutivo español se dirija a nosotros para pedir una disculpa o para reconocernos como víctimas. Eso está pendiente.

-¿Se refiere al Gobierno del PSOE?

-Sí, sí, le pido a Pedro Sánchez, en nombre del Estado, un gesto, que reconozca a esas víctimas porque, a efectos del Gobierno español, no existen. No han impugnado el decreto, pero no han hecho nada. Exijo unas disculpas y una reparación del Estado español, ya que fue en su día el ministro de la Gobernación, Martín Villa, quien dio la orden de cargar en las manifestaciones del 77, y seguramente las torturas y el asesinato de mi padre se hicieron siguiendo sus instrucciones.

-¿No se considera entonces reconocida por el gobierno actual aunque el primer decreto lo impulsó el gabinete autonómico del también socialista Patxi López?

-Me pareció un paso valiente y muy necesario, pero insuficiente.

-¿Y qué necesitaría su familia que les dijera Sánchez?

-Me gustaría que le pidiera disculpas a mi madre en persona. Que no se muera sin escucharlas. Que le digan: «Sentimos muchísimo lo que ocurrió. Esto nunca debió pasar y nunca debió quedar impune». Porque ha quedado impune y hemos vivido amenazadas de muerte tras el asesinato. Es una grave injusticia y una vulneración de derechos humanos. Nadie se ha acercado a mi madre a decirle 'lo sentimos, nunca debió haber pasado'. Como se hace con muchas otras víctimas. No sé cuál es la diferencia. Mi padre era una persona apolítica y fue su valentía de ir a denunciar una agresión, para evitar que siguieran haciendo lo mismo a otros, lo que le costó la vida. Y es como si no hubiera pasado a efectos del Gobierno español. Sabemos hasta la marca del cigarrillo que fumaba Carrillo y no sabemos que en el año 77, durante la segunda semana pro amnistía de Bilbao, las 'fuerzas del orden' mataron a siete personas.

-¿Ve posible que atienda su petición?

-Sí, pero no como una moneda de cambio, sino porque va a tener un nivel ético superior.

-¿Qué le parece que algunas asociaciones de víctimas de ETA hayan criticado la decisión del Gobierno del PSOE de retirar el recurso a la ley de 2016?

-Me sorprende mucho la belicosidad con la que se toman esta materia determinadas asociaciones de víctimas y el sindicato de la Policía. Me parece muy triste porque las víctimas de ETA, para mí, son personas a las que me une, además del respeto, casi diría que el afecto y la solidaridad total. Y yo al menos pido que se mantengan neutrales. Creo que existe un malentendido por el cual esta ley, supuestamente, ataca a la dignidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y esto no es así, precisamente lo que dignifica a un Estado de derecho y a unos cuerpos de seguridad es saber reconocer los errores y reparar lo que ha ocurrido para que no vuelva a pasar. Nadie es impecable. Nadie comete cero errores. No quieren reconocer que en la lucha contra ETA se ha utilizado la violencia por parte de la Policía y que también se hizo en la época de Franco para amedrentar a la población. Eso ha pasado. ¿Por qué no quieren reconocerlo? ¿Por qué se empeñan en que esto ha sido la actuación perfecta de los ganadores?

-¿Cómo ve que quienes critican la ley de abusos policiales aseguren que lo que se quiere hacer es «blanquear la violencia de ETA»?

-Lo que quieren hacer es arrancar una página de la historia de este pueblo. ¿En 2018, qué daño puede hacer reconocer que eso ha existido? El hecho de que la Policía asesinara a mi padre, en ningún caso deslegitima a todas las fuerzas de seguridad en su conjunto, que tienen mi respeto, y tampoco legitima ni justifica la violencia de ETA. Las víctimas de la Policía estamos todas en fase de verdad, no se conoce esta realidad. Que un padre de familia salga con su hija a pasear, le asesinen de esa manera, nos destrocen la vida y no pase nada... ¿Qué tipo de país tenemos? Además, nos han llamado de todo, proetarras, verdugos... El exministro Jorge Fernández Díaz nos llamó daños colaterales... Es indignante.

-¿Cómo lleva su madre este tema?

-Mi madre no quiere oír hablar de esto. Cuando se inició el decreto y estaban haciendo la investigación, vino a casa Idoia Mendia. Ese día a mi madre le cambió la cara. Dijo: «Ya no es un perro al que han tirado a la cuneta...» (Se emociona).

Comisión evaluadora

-¿Comparte que se vaya a eliminar la capacidad de investigar a la comisión de expertos evaluadora?

-Me parece mal, prefiero que no se elimine, pero si hay que hacer alguna concesión, en aras de que las víctimas de una vez puedan tener una reparación, puede hacerse. Ahora bien, creo que debe ir acompañada con que el Poder Judicial investigue, que tome interés en los casos que puedan ser juzgados. Que investigue y juzgue.

-Las críticas han puesto también en cuestión el trabajo de la comisión de investigación. ¿Qué opina?

-Yo puedo decir que en el caso de mi padre pasamos un filtro muy importante de jueces, psicólogos, médicos, historiadores, personas expertas en derechos humanos. Nos hicieron entrevistas durante dos horas, fue una especie de tribunal y hubo que aportar mucha documentación. Yo que soy abogada, me parece mucho más serio que un juicio.

-El PP ha adelantado que piensa volver a recurrirla. ¿Confía en que haya un acuerdo en el Parlamento Vasco para que salga adelante la nueva ley?

-Me espero lo peor de ese partido, pero del resto, no. Sé que la voluntad del PP es hacer daño a las víctimas policiales, que es lo que ha hecho durante todo este tiempo. De los demás, espero que estén a la altura. Si no es así hay instituciones supranacionales como Naciones Unidas, el Tribunal de Estrasburgo... a las que acudir.